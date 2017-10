10 lat po ŚDM w Sydney, biskupi ogłaszają Rok Młodzieży 2018

Decyzją australijskiego episkopatu, rok 2018 będzie w Kościele w Australii obchodzony jako Rok Młodzieży. Biskupi chcą, aby był to czas przygotowań do Synodu, kontynuowania dialogu i współpracy z młodymi ożywionego dialogu z młodymi i zaproszenia ich do odkrywania wiary i ewangelizacji. Oficjalne rozpoczęcie Roku Młodych odbędzie się w 1 niedzielę Adwentu, 3 grudnia, a jego zwieńczeniem będzie udział Australijczyków w ŚDM w Panamie.

„Nowe horyzonty do zarażania radością: młodzież, wiara i rozeznawanie powołania” – to hasło Roku Młodzieży, w Kościele australijskim, inspirowanego papieskim przemówieniem podczas czuwania na krakowskich Błoniach i tematem najbliższego Synodu Biskupów. Odbędzie się on 10 lat po Światowych Dniach Młodzieży w Sydney i wizycie Benedykta XVI w Australii. Z uwagi na ten jubileusz, spotkanie będzie okazją do podsumowania owoców tego wydarzenia i refleksją nad kolejnymi krokami do podjęcia wspólnie z młodzieżą.

Jak wyjaśniają australijscy biskupi, z ogłoszeniem Roku Młodych wiąże się kilka ważnych celów duszpasterskich. Pierwszym jest dobre przygotowanie, wspólnie z młodzieżą, do przyszłorocznego Synodu Biskupów i modlitwa w intencji tego wydarzenia. Kolejnymi są: jeszcze większe zaangażowanie młodych liderów, którzy starają się odpowiedzieć na potrzeby i wyzwania rówieśników, którym towarzyszą oraz troska o budowanie poczucia godności młodych ludzi i zapewnienie im jak najlepszych warunków wzrastania i leczenia młodzieńczych zranień.

Cele i szczegółowy program ich realizacji, biskupi Australii zawarli w dokumencie „Namaszczeni i posłani. Australijska wizja katolickiego duszpasterstwa młodzieży„, poświęconym pracy duszpasterskiej z młodzieżą w wieku 12-30 lat. Jak podkreślają jego autorzy, wizja pracy duszpasterskiej z młodzieżą wyrasta z bogatego doświadczenia Światowych Dni Młodzieży, zwłaszcza spotkania, które w 2008 r. odbyło się w Sydney, a także spotkania i inicjatywy odbywające się w australijskich parafiach i diecezjach.

„W czasie, gdy Kościół w Australii coraz bardziej stara się zrozumieć i doświadczać, czym jest duszpasterstwo młodych, duszpasterstwo to coraz bardziej koncentruje się na nowej ewangelizacji tych młodych, którzy są odłączeni od życia Kościoła i, poprzez ciągłą formację i misję, na tych, którzy są, albo mogą stać się bardziej z Nim związani. Przybiera to wiele różnych form, spośród których część prowadzi do sukcesów. Wciąż jednak pozostaje wiele luk oraz wyzwań. Zawsze możemy zrobić więcej” – czytamy we wprowadzeniu do dokumentu.

W pierwszą niedzielę Adwentu, 3 grudnia, Rok Młodzieży zostanie zainaugurowany w parafiach i diecezjach Australii. Krajowe obchody rozpocznie z kolei Australijski Katolicki Festiwal Młodych, który odbędzie się w Sydney w dn. 7-9 grudnia. Wśród najważniejszych wydarzeń Roku Młodzieży będą obchody ŚDM w diecezjach w Niedzielę Palmową 25 marca 2018 r., obchody Zesłania Ducha Świętego, które jest dla lokalnych biskupów okazją do przekazania młodzieży okolicznościowych listów i orędzi, a także październikowa Australijska Konwencja Katolickich Duszpasterstw Młodzieży, która będzie okazją do pogłębionej dyskusji na temat młodzieży i zarazem przygotowaniem do synodu biskupów australijskich.