2 kwietnia 12. rocznica śmierci Jana Pawła II

„Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku” – te słowa Jana Pawła II z jego trzeciej pielgrzymki do Polski w 1987 r. będą towarzyszyły 2 kwietnia obchodom 12. rocznicy śmierci papieża Polaka, jakie organizuje Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

W niedzielę 2 kwietnia Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na wieczorne skupienie i modlitwę na placu Piłsudskiego w Warszawie. O godz. 21.37, w godzinie śmierci Jana Pawła II, mieszkańcy stolicy usłyszą tam utwór „Cisza” w wykonaniu przedstawiciela Wojska Polskiego. Tradycją jest już obecność Chóru Centrum Myśli – krótki koncert przepleciony będzie fragmentami dźwiękowymi ze słowami Jana Pawła II.



Przed uroczystym spotkaniem na placu Piłsudskiego CMJPII zaprasza o godz. 15.00 do bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na koncert papieski, podczas którego po raz pierwszy w Warszawie zabrzmi oratoryjne dzieło „Litania do św. Jana Pawła II”. Utwór autorstwa Jana Krutula wykonają soliści: Inga Poškutė i Robert Gierlach oraz Chór Centrum Myśli Jana Pawła II i orkiestra pod batutą samego kompozytora.

Hasło tegorocznych obchodów rocznicy śmierci Papieża nawiązuje do jego słów skierowanych do przedstawicieli władz państwowych wygłoszone na Zamku Królewskim w Warszawie podczas trzeciej pielgrzymki do Polski w 1987 r. (w czerwcu br. przypadnie 30. rocznica tego wydarzenia): „Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. Pamiętajcie o jego prawach, które są niezbywalne, bo wynikają z samego człowieczeństwa każdej ludzkiej osoby. Pamiętajcie między innymi o jego prawie do wolności religijnej, stowarzyszania się i wypowiadania swoich poglądów. Pamiętajcie o jego godności, w której muszą się spotykać poczynania wszystkich społeczeństw i społeczności. Wtedy bowiem wszystkie one: społeczności, społeczeństwa, narody, państwa, żyją pełnym, autentycznie ludzkim życiem, kiedy godność człowieka, każdego człowieka, nie przestaje ukierunkowywać od samych podstaw ich bytowania i działalności. Wszelkie naruszenie i nieposzanowanie praw człowieka stanowi zagrożenie dla pokoju”.

W kolejnych miastach na trasie swojej pielgrzymki Jana Paweł II często wracał wtedy do tematu godności człowieka, wrażliwości na drugiego oraz solidarności. To podczas tej wizyty padły w Gdańsku historyczne słowa: „Jeden drugiego brzemiona noście – to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu”.

Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II

29 marca w warszawskiej Centralnej Bibliotece Rolniczej rozpoczyna się V Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II. W dwudniowym spotkaniu wezmą udział twórcy projektów edukacyjnych, kulturalnych, naukowych i archiwalnych realizujących testament wybitnego Polaka. Udział w forum potwierdziło dotąd blisko 20 organizacji.

– Minęło 12 lat od śmierci św. Jana Pawła II. W tym czasie powstało i rozwinęło się wiele organizacji, których misją jest badanie, zachowanie i popularyzacja pontyfikatu Papieża. Jesteśmy w okresie, kiedy pamięć o Janie Pawle II wymaga nowej recepcji: jego życie i nauczanie stają się dla nas jednym z największych dziedzictw historii Polski. Jednocześnie nie możemy zapominać, że odpowiedzialność za to dziedzictwo w dużym stopniu spoczywa na organizacjach papieskich – zauważają organizatorzy organizowanego po raz piąty przedsięwzięcia.

Tegoroczne Forum poświęcone jest sposobom upowszechniania myśli papieża – Polaka oraz pytaniu, jak powinniśmy dalej działać, aby młode pokolenie wzrastało w etosie Jana Pawła II. W ramach dwudniowego spotkania, uczestnicy podpiszą również deklaracje o wspólnym działaniu środowisk, które pracują w zakresie popularyzacji myśli papieskiej. Okazją do tego będzie zbliżająca się setna rocznica urodzin papieża, która obchodzona będzie w 2020 roku.

W pierwszym dniu Forum w spotkaniu weźmie udział metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Z kolei w drugim dniu, w krakowskim sanktuarium w Łagiewnikach, goście spotkają się ze świadkami życia i przyjaciółmi papieża.

Pierwsze Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II odbyło się w 2011 roku. Ma służyć większej aktywności w badaniu, zachowywaniu i popularyzacji pontyfikatu wielkiego Polaka. Jego celem jest również inspirowanie innych instytucji sektora prywatnego, pozarządowego i publicznego do podejmowania podobnych działań.

Kard. Nycz do organizacji papieskich

O zachowanie i utrwalanie pamięci o pontyfikacie i osobie św. Jana Pawła II oraz przekazywanie tej pamięci następnym pokoleniom zaapelował kard. Kazimierz Nycz do organizacji papieskich, zgromadzonych w Warszawie i Krakowie na V Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II.

Kard. Kazimierz Nycz przewodniczył w stołecznym kościele sióstr wizytek Mszy św. poprzedzającym dwudniowe spotkanie organizacji zajmujących się upamiętnianiem pontyfikatu Jana Pawła II.

We wstępie do liturgii metropolita warszawski przypomniał o zbliżającej się 12. rocznicy śmierci św. papieża Jana Pawła II. Z tej właśnie okazji w środę 29 marca w Warszawie i dzień później w Krakowie odbędzie się V Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II.

Kard. Nycz podkreślił, że Jan Paweł II był „narzędziem Chrystusa i Piotrem naszych czasów”. Dodał, że konieczna jest modlitwa o wszystkie te instytucje, które zajmują się upamiętnianiem dzieła i pontyfikatu oraz samej osoby Papieża-Polaka, a zwłaszcza o ich owocną współpracę – „aby pamięć o tym wielkim papieżu i o jego dziele na przełomie tysiącleci była trwała i wzrastała w naszym pokoleniu”.

W homilii dodał: „Nasze pokolenie, ci, którzy pamiętają i przeżywali pontyfikat Jana Pawła II i w mniejszym lub większym stopniu nazywają się ludźmi czy pokoleniem Jana Pawła II nie może zapomnieć tego błogosławionego dla Kościoła i świata czasu”.

– A nawet, gdyby ludzie zapominali, bo wyrosną nowe pokolenia, to my mamy być tymi, którzy nigdy nie zapomną i w swoich dziełach będą pamiętać, aby ten pontyfikat przekazywać następnym pokoleniom – podkreślił kard. Nycz.

12. rocznica śmierci św. Jana Pawła II na antenach TVP

Telewizyjna Jedynka zaprasza na wyprodukowany z rozmachem wyjątkowy film dokumentalny „Wyzwolenie kontynentu. Jan Paweł II i upadek komunizmu”. Reżyser David Naglieri opowiada historię św. Jana Pawła II, człowieka niezachwianej wiary, niezłomnego obrońcy godności. Przybliża rolę, jaką odegrał w procesie wyzwalania Polski i Europy Środkowo-Wschodniej spod jarzma komunizmu.

W filmie wypowiadają się m.in. biograf papieski George Weigel, długoletni sekretarz Jana Pawła II kard. Stanisław Dziwisz oraz Richard Allen, doradca bezpieczeństwa narodowego Ronalda Reagana. Twórcy filmu zadbali o oryginalne świadectwa epoki. Przedstawione zostały rzadko spotykane materiały archiwalne: zdjęcia, bogata dokumentacja filmowa, fragmenty przemówień papieża. Narratorem w filmie jest aktor Jim Caviezel, znany m.in. z roli Jezusa w „Pasji” (w polskiej wersji usłyszymy Radosława Pazurę), zaś całości dopełnia znakomita muzyka Joego Kraemera, który tworzył choćby do takich kinowych hitów jak „Mission Impossible: Rogue Nation”.

Dla młodszych widzów TVP1 przygotowała specjalne wydanie programu „Ziarno”. Jan Paweł II kochał dzieci i zawsze chętnie się z nimi spotykał. W dniu rocznicy śmierci papieża, w programie przypomniana zostanie jego postać oraz nauki skierowane do najmłodszych.

Serial dokumentalny „Jan Paweł II – z Polski na plac św. Piotra” to propozycja TVP2. Dwuodcinkowy dokument, ze specjalnym wstępem papieża Franciszka, przybliża biografię Jana Pawła II. Opowiada o czasach młodości Karola Wojtyły, posłudze duszpasterskiej w Polsce i trwającym ponad ćwierć wieku pontyfikacie.

TVP Historia zaprosi 2 kwietnia na dwa filmy dokumentalne: „Jan Paweł II i Prymas Stefan Kardynał Wyszyński” oraz „Pociąg Warszawa – Rzym”. Pierwszy opowiada o relacjach, jakie łączyły Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z biskupem, arcybiskupem, kardynałem Karolem Wojtyłą, a ostatecznie papieżem Janem Pawłem II, od momentu ich poznania aż do ostatnich dni życia Prymasa. Drugi to przejmująca opowieść o pielgrzymce Polaków na pogrzeb Naszego Ojca Świętego.

Na antenie TVP Polonia zobaczymy niezwykły dokument „Święty Uśmiechnięty”, zaś 3 kwietnia wyemitowany zostanie film Krzysztofa Tadeja „Tajemnica Jana Pawła II”, w którym ks. prałat Konrad Krajewski, jeden z jego z najbliższych współpracowników, odsłania kulisy świętości Jana Pawła II.

Tematyka rocznicy śmierci Ojca Świętego będzie poruszana w programach informacyjnych i publicystycznych Telewizji Polskiej, w tym w TVP3: „Co Niesie Dzień”, „Dziennik Regionów”, „Echa Dnia” oraz w codziennym kalendarium „Dzień Miesiąc Rok”. Ponadto TVP3 zaprosi na wzruszający reportaż – magiczną opowieść o sile wiary, woli walki i niezwykłej więzi, jaka łączy 40-letnią matkę i jej 13-letnią, ciężko chorą córkę Olę, ze św. Janem Pawłem II.

O rocznicy śmierci papieża-Polaka w swoich serwisach informować będzie przez cały dzień TVP Info. Program „Kościół z bliska” będzie miał swoje specjalnie wydanie, w którym pokaże m.in. felieton okolicznościowy, ekskluzywny wywiad-wspomnienie z przyjacielem św. Jana Pawła II, byłym włoskim parlamentarzystą i ministrem, Rocco Buttiglionem oraz rozmowę z Sabriną Moranti, autorką i reżyserką musicalu „Uomo tra i domini” (w dosłownym tłumaczeniu „Człowiek wśród ludzi”). Musical powstał pod patronatem Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, a wystawiany był m.in. w Teatro Sistina w Rzymie.

Ponadto tego dnia na antenach Telewizji Polskiej pojawi się okolicznościowa oprawa, a filmy i programy przeplatane będą felietonami z przesłaniami i cytatami słów Jana Pawła II.