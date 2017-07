21. Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka Rodzin do Sanktuarium w Juchnowcu

Blisko 300 pielgrzymów z Białegostoku i okolic wyruszyło w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium Królowej Rodzin w Juchnowcu. Pątnikom towarzyszy bp Henryk Ciereszko, który na zakończenie wędrówki odprawi Mszę św. w juchnowieckim sanktuarium.

Pielgrzymowanie rozpoczęła wspólna modlitwa w archikatedrze białostockiej przed obrazem Matki Bożej Miłosierdzia. Przed wyruszeniem w trasę bp Henryk powiedział: „Nasze życie jest pielgrzymowaniem do Pana Boga i to pielgrzymowanie ziemskie, zwłaszcza w pielgrzymkach pieszych, nam o tym przypomina, mobilizuje nas i motywuje, aby całe nasze życie traktować jako pielgrzymkę wiary. Pielgrzymowanie nie jest wycieczką, lecz doświadczeniem wiary, łączy w sobie także wymiar pokutny – wyrzeczenia i ofiary podejmowanej przez człowieka”.

„Jest to także doświadczenie wspólnoty, bo na pielgrzymce nazywamy siebie nawzajem «bracie, siostro». To zbliża człowieka do człowieka, tak, jak wspólna modlitwa, wzajemnie świadczona sobie pomoc” – podkreślał.

Do pielgrzymów, którzy wyruszyli w drogę z białostockiej archikatedry w Juchnowcu dołączą mieszkańcy okolicznych miejscowości, m.in.: Brończan, Janowicz, Biel, Rumejek, Lubejek, Hermanówki, Kudrycz, Ogrodniczek i Księżyna.

Jeden z pielgrzymów wyruszający na pielgrzymkę po raz pierwszy, mówi, że do wspólnej wędrówki i modlitwy zachęciła go żona, która pielgrzymowała w ubiegłym roku. Dziś wyruszają wraz z córką, gdyż „mają wiele spraw do przemodlenia”.

Dla mamy z dwojgiem małych dzieci pielgrzymowanie jest doskonałą okazją na wspólne i wyjątkowe spędzenie czasu, na bycie razem oraz na wspólną radosną modlitwę.

Małżeństwo z 16-letnią córką i 13-letnim synem idą przede wszystkim podziękować Matce Bożej: „Dziś przypada nasza 22. rocznica ślubu. Chcemy dziękować, że jesteśmy razem, że się kochamy, że mamy wspaniałe dzieci” – mówią.

Do sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Juchnowcu pątnicy dotrą w południe. Na progu świątyni powita ich tradycyjnie ks. dziekan Andrzej Kondzior. Pielgrzymkę zwieńczy Mszy św. pod przewodnictwem bp. Henryka Ciereszki.