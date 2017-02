22. dzień miesiąca – ogólnopolska modlitwa w intencji ŚDM Panama 2019

Chcemy, aby 22. dnia każdego miesiąca Polacy we wszystkich diecezjach łączyli się w modlitwie z gospodarzami spotkania młodych w Panamie – mówi ks. Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM. Finałem modlitewnego projektu, który rusza 22 lutego w całej Polsce, będzie wspólna modlitwa podczas Mszy św. otwierającej ŚDM Panama 2019 dn. 22 stycznia 2019 r.

Jak zapowiada ks. Parafiniuk, na każdy miesiąc zostanie zaproponowana szczegółowa intencja, która zjednoczy wszystkich, modlących się w intencji ŚDM.

– Dziś chcemy zaprosić wszystkich do odmówienia hymnu Magnificat w intencji członków komitetu organizacyjnego w Panamie – mówi dyrektor KBO ŚDM. Także przedstawiciele młodzieżowych duszpasterstw z różnych stron Polski mówią, że zaproponowana inicjatywa to dobry pomysł na zjednoczenie młodych ludzi i kontynuację wspólnej modlitwy, która towarzyszyła przygotowaniom do spotkania w Krakowie.

– W krakowskim komitecie wspólna modlitwa była stałym punktem naszego dnia, dzięki czemu czuliśmy nasze przywiązanie do ludzi i do samych Światowych Dni Młodzieży, więc wiemy z doświadczenia, że to dobry pomysł – zauważa KAI Bartek Suchecki z archidiecezji warszawskiej, wcześniej członek sekcji rejestracji komitetu ŚDM w Krakowie. Podkreśla jednak, że sam pomysł nie wystarczy, ale potrzebne są konkretne propozycje, dostosowane do różnych grup wiekowych, aby do wspólnej modlitwy zachęcić nie tylko młodzież.

Duszpasterz młodzieży archidiecezji katowickiej ks. Marcin Wierzbicki podkreśla, że dzień modlitwy w intencji ŚDM będzie dobrą okazją do tego, by ideą ŚDM ponownie zainteresować także starszych i tych, którzy do Panamy się nie wybiorą. – Nasi wolontariusze też nie wszyscy pojechali do Krakowa, ale angażowali się i również wiedzą, ile wysiłku wymagały przygotowania. Dla tych, którzy nie pojadą, być może zorganizujemy spotkanie na Śląsku, dlatego chcemy zachęcać do wspierania dzieła ŚDM niezależnie od tego, czy jest się jego uczestnikiem – mówi.

Członek Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży, Jakub Sobecki z archidiecezji gnieźnieńskiej zauważa, że wspólna modlitwa w łączności z Panamą pomoże odkrywać młodzieży międzynarodowy wymiar tego spotkania, a miesiące oczekiwania przeżywać jako czas duchowych przygotowań. – To pomoże pokazać, że idea ŚDM jest ważna dla ludzi na całym świecie. Gdyby tego samego dnia w intencji ŚDM modlili się ludzie w wielu krajach, to by nam pokazywało tę piękną międzynarodową wspólnotę, która tworzy już na dwa lata przed nim – podkreślał Sobecki.

Paulina Fryszka odpowiadająca za pracę z młodzieżą w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej podkreśla, że stała data modlitwy za ŚDM pomoże wymienić się informacjami o drobnych inicjatywach modlitewnych, których jest wiele, a które zebrane w całość pokażą, jak wiele osób jednoczy się wokół ŚDM. – Wcześniej nie mieliśmy czasu, by zbierać te wszystkie inicjatywy. Nie o wszystkich udawało się informować. Myślę, że wspólna data w tym pomoże. Poza tym, będzie to dobra okazja do wdrażania programu przygotowań duchowych #ZEJDZZKANAPY – dodaje.

O tym, że 22 dzień miesiąca to znakomita data do wspólnej modlitwy, mówi także Anna Wojna z archidiecezji krakowskiej, współorganizująca cykl rekolekcji „Ogień dla nas i całego świata”. – To dobry pomysł, który powinien być nagłośniony, tym bardziej, że ten dzień jest wyjątkowy z wielu względów. To nie tylko dzień rozpoczęcia ŚDM w Panamie. 22 października, to liturgiczne wspomnienie twórcy ŚDM św. Jana Pawła II. Z kolei w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach każdego 22. dnia miesiąca odbywają się tzw. „Łagiewnickie 22” – spotkania młodzieży, których termin nawiązuje do daty 22 lutego 1931 r., czyli dnia objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego – mówi Wojna.

Odpowiedzialni za diecezjalne duszpasterstwa młodzieży podkreślają także, że inicjatywa wspólnej modlitwy powinna być realizowana na poziomie parafii i lokalnych wspólnot, dzięki czemu zaproszenie dotrze do największego grona osób. Zauważają też, że będzie to duże wyzwanie, zwłaszcza dla małych parafii i miejscowości, w których na co dzień nie ma młodych ludzi.

34. ŚDM Panama 2019 odbędą się w dn. 22-27 stycznia 2019 r. pod hasłem „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”(Łk 1,38).