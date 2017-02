Wydawnictwo Fronda zaprasza, na spotkanie z autorką oraz bohaterami książki „Wybudzenia” Katarzyny Pinkosz (Wydawnictwo Eureka 2017), które odbędzie się 6 lutego 2017 r. (poniedziałek) godz. 18.00 w Domu Literatury, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie. Spotkanie poprowadzi Pani Małgorzata Wiśniewska.

Udział w spotkaniu wezmą m. in.:

– prof. Andrzej Czyżewski – z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, twórca Cyber Oka,

– dr Łukasz Grabarczyk – dyrektor ds. medycznych Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

– dr Andrzej Lach – dyrektor Kliniki Budzik w Warszawie,

– Andrzej Goliszek i Anna Krzysztofowicz– Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”,

– Justyna Jasińska i Agnieszka Mirończuk – Mazanowska – Fundacja „Światło”,

– osoby wybudzone ze śpiączki: Pan Dawid Jetke z mamą Bożeną i Pani Agnieszka Terlecka,

– rodziny osób będących w trakcie wybudzania: Agnieszki Holki, Mariusza Wachowicza, Julki Kowalczyk,

– autorka książki Pani Katarzyna Pinkosz.

Książka „Wybudzenia” to niezwykłe rozmowy z ludźmi, którzy wybudzili się ze śpiączki i z tymi, którzy przeciągają śpiących na „naszą” stronę, to pytania o sens życia, jego wartość i o to, kiedy rzeczywiście jest jego koniec. To również rozmowy o transplantologii.

Dobór rozmówców spowodował, że z treści książki wyłania się głęboka analiza wyjątkowo trudnego tematu – życia i śmierci.

W książce znalazły się historie dziesięciu osób „dotkniętych” śpiączką, oraz poruszające rozmowy z Ewą Błaszczyk, prof. Wojciechem Maksymowiczem, prof. Janem Talarem, prof. Andrzejem Czyżewskim, dr. Andrzejem Lachem, dr. Robertem Beclerem, Jadwigą Mirończuk.

„Wybudzenia” to poruszające historie osób, które wyszły ze śpiączki i tych, którzy nadal o to walczą, tak jak Ola – córka Ewy Błaszczyk. Połowa osób nazywanych czasem „roślinami” czuje, widzi, słyszy. Gdzie są, kiedy wydaje się, że „tu” ich nie ma?