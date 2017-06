25-lecie sakry biskupiej Franciszka

Wokół trzech słów: „wstań”, „spójrz”, „żyj nadzieją!” rozwinął Franciszek swoją homilię podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w Kaplicy Paulińskiej wraz z kardynałami obecnymi w Rzymie z okazji 25-lecia swojej sakry biskupiej.

Na początku Mszy św. życzenia w imieniu zgromadzonych złożył Ojcu Świętemu dziekan Kolegium Kardynalskiego, kard. Angelo Sodano.

W improwizowanej homilii Franciszek odniósł się do ukazanej w pierwszym czytaniu dzisiejszej liturgii postaci Abrahama. Zauważył, że w chwili swego powołania był on mniej więcej w wieku zgromadzonych purpuratów. Papież podkreślił, że chociaż niektórzy zarzucają, iż w Kościele rządzą starcy, to powołaniem pasterzy jest bycie dziadkiem, który dzieli z młodymi swe marzenia. „Nie mają być zamknięci, lecz powołani są do otwartości, podobnie jak starcy Symeon i Anna” – stwierdził papież.

Przed udzieleniem swego pasterskiego błogosławieństwa Ojciec Święty podziękował zgromadzonym za wspólną modlitwę, prosił o wybaczenie swoich grzechów. Modlił się o wytrwałość w wierze, nadziei i miłości.

20 maja 1992 r. Jan Paweł II mianował 55-letniego ks. Jorge Mario Bergoglio biskupem pomocniczym archidiecezji Buenos Aires. Sakrę biskupią nowy hierarcha przyjął 27 czerwca tegoż roku z rąk ówczesnego arcybiskupa stolicy kard. Antonio Quarracino. Jego zawołaniem biskupim są słowa „Miserando atque eligendo” – „Spojrzał z miłosierdziem i wybrał”.