3 czerwca młodzi spotkają się na Lednicy

3 czerwca br. na Polach Lednickich spodziewanych jest ok. 100 tys. młodych z Polski i całego świata. Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem „Idź i kochaj”. Będzie to także szczególne podziękowanie za Światowe Dni Młodzieży w Krakowie oraz zaproszenie do Panamy w 2019 r.

– Zaprosiliśmy już Maryję, by to Ona poprowadziła nasze spotkanie. Właśnie Matka naszego Zbawiciela jest cała „Idź i kochaj”. Chcemy, żeby przyszła i tak jak Elżbietę – która poczęła w swej starości syna – wyprowadziła nas z ukrycia. Wierzymy, że Maryja nawiedzi Lednickie Pola i objaśni każdemu historię jego życia – zachęca do udziału w wydarzeniu o. Wojciech Prus OP, duszpasterz Wspólnoty Lednica 2000.

Jak podkreśla duchowny, spotkanie młodych ma uświadomić obecnym własne podobieństwo do postaci Zacheusza, bogatego celnika, który zdecydował się rozdać swój majątek potrzebującym.

– Każdy, kto wybiera Chrystusa, jak orzeł szybuje ku nowej wrażliwości. Jezus Pan odkryje przed nami, jak piękne skarby kryjemy w sobie – przekonuje duszpasterz.

Jak zapowiada ks. Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, tegoroczna Lednica będzie także podziękowaniem za ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży i trzyletni okres przygotowań. Dlatego młodzi, którzy byli w Krakowie zaproszeni są do tego, by przyjechali na spotkanie lednickie ubrani w ŚDM-owe koszulki, zabrali ze sobą krakowskie plecaki oraz logotypy swoich diecezji.

Spotkanie będzie też formą zaproszenia do rozpoczęcia przygotowań na spotkanie młodych w Panamie, dlatego na Polach Lednickich stanie m.in. namiot ŚDM, w którym będzie można uzyskać bieżące informacje na temat tego wydarzenia.

Tegorocznym utworem przewodnim towarzyszącym wydarzeniu jest pieśń „Idź i kochaj”, skomponowana przez zespół Siewcy Lednicy. Utwór ten stanowi nawiązanie do Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w 1991 r. w Częstochowie i były impulsem do zorganizowania spotkania w Lednicy, a także do zeszłorocznych obchodów w Krakowie.

W tym roku znakiem Lednicy będą puzzle, symbolizujące wspólnotę. Każdy z uczestników dostanie dwa elementy, na jednym znajdował się będzie napis „Idź”, na drugim „Kochaj”. Organizatorzy zachęcają, bo po powrocie do domu młodzi znaleźli w swoim otoczeniu osobę, z którą podzielą się układanką np. ktoś, kto dawno nie usłyszał słowa „Kocham”.

Oprócz tego obecni dostaną dziesiątkę różańca, by towarzyszył im na każdym kroku, a także świecę, symbolizującą płonącą wiarę.

Otwarcie Pól Lednickich odbędzie się o godzinie 8:00, wtedy też rozpocznie się sakrament pokuty. O godzinie 12:00 zaplanowano modlitwę Anioł Pański, a o 15:00 Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Oficjalne rozpoczęcie spotkania zaplanowano na godzinę 17:00. Tradycyjnie o godzinie 24:00 uczestnicy wydarzenia przejdą przez Bramę III Tysiąclecia.

Na kanale Youtube wspólnoty, pod adresem: www.youtube.com/user/lednica2000/videos można znaleźć materiały zatytułowane „Krok ku Lednicy”. Mają one pomóc w duchowym przygotowaniu się do XII Spotkania Młodych Lednica 2000.

Organizatorzy uruchomili również specjalną stronę internetową, która ma ułatwić młodzieży dojazd na miejsce. Dzięki niemu internauci mogą zgłosić swój wyjazd i znaleźć kogoś, kto zaoferuje wolne miejsce w samochodzie. Adres strony: www.jedziemynalednice.pl

