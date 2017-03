30 km nocą do sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie

Do zwanego „polską Jerozolimą” sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie poprowadzi licząca 30 km Nocna Droga Krzyżowa ze Skalbmierza, zaplanowana z piątku na sobotę 7-8 kwietnia. Skalbmierz jest prekursorem nocnych Dróg Krzyżowych w diecezji kieleckiej.

„Docelowe sanktuarium Grobu Bożego pozwoli nam głębiej, wręcz bardziej namacalnie przeżyć i utożsamić się z historią Męki Pańskiej” – mówi organizator wydarzenia ks. Marian Fatyga, proboszcz w Skalbmierzu. Podkreśla, że przedsięwzięcie jest trudne, ale warto je przeżyć we wspólnocie i w trudzie ofiarowanym w konkretnej intencji. – „Twoja odwaga pomoże ci otworzyć się na medytację i modlitwę oraz pokaże prawdę o własnych ograniczeniach, które Jezus może pomóc Ci przezwyciężyć” – mówi ks. Fatyga.

Na rozpoczęcie w piątek 7 kwietnia (przed Niedzielą Palmową) zostanie odprawiona Msza św. o godz. 18 w kolegiacie w Skalbmierzu. Następnie pielgrzymi wyruszą do Miechowa, zatrzymując się po drodze w Rosiejowie, Racławicach i Woli Bukowskiej. Całonocna modlitwa zostanie zakończona w miechowskiej bazylice śpiewem Godzinek o Grobie Bożym.

Uczestnicy powinni posiadać: elementy odblaskowe, latarkę/lampkę/świecę/pochodnię, ciepłe napoje w termosie, suchy prowiant według potrzeb, jakieś słodycze „na pokrzepienie w trudnych chwilach”, ciepłe ubranie i wygodne buty. Niepełnoletni – zgodę rodziców.

Nocne Drogi Krzyżowe są organizowane w Skalbmierzu od 2014 r., prowadzą do znanych sanktuariów, np. do Wiślicy czy Zielenic. Uczestniczy zazwyczaj ok. 350 osób, w tym m.in. goście z Krakowa, Warszawy, Miechowa, Kazimierzy Wielkiej, Pałecznicy, Nowego Brzeska. Większość przystępuje wówczas do sakramentu pokuty.