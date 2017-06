30 lat temu Jan Paweł II beatyfikował Karolinę Kózkównę

O dziewicy i męczennicy z Wał – Rudy wie coraz więcej osób, jej relikwie są w polskich parafiach, a także na całym świecie. Dziś przypada 30. rocznica beatyfikacji Karoliny Kózkówny. Męczennica w obronie czystości została wyniesiona na ołtarze podczas wizyty Jana Pawła II w Tarnowie, 10 czerwca w 1987 roku.

Kult bł. Karoliny jest bardzo żywy w diecezji tarnowskiej, w Polsce i na świecie – ocenia biskup tarnowski Andrzej Jeż. „Kult jest ogólnoświatowy. Niemal codziennie przychodzą do diecezji listy z różnych rejonów świata z prośbą o relikwie”- dodaje biskup tarnowski.

Bł. Karolina jest patronką Ruchu Czystych Serc. Wielu młodych nosi też pierścień czystości. „Błogosławiona Karolina pozwoliła mi odzyskać utraconą czystość. Pomogła mi wyzwolić się z więzów pornografii, nieczystości cielesnej i nieuporządkowanego życia. Nadała mojej rzeczywistości wartość, pomogła obrać właściwy kierunek – prowadzi mnie każdego dnie w stronę nieba i jest moją tarczą do walki z wszelkimi pokusami” – mówi Iza, która uczestniczyła w jednej z edycji Miasteczka Modlitewnego. To tylko jedna z inicjatyw, jaka gromadzi w Zabawie młodych z całej Polski.

„Błogosławiona Karolina pokazała mi, że tylko sumienną pracą można dojść do wielkich i pięknych rzeczy. Dzięki Bł. Karolinie nauczyłam się podejmować decyzje w swoim życiu. Jestem Jej wdzięczna za rozwój w różnych dziedzinach mojego życia dzięki angażowaniu się w inicjatywy, którym Ona patronuje. Dziękuje Jej za to, że wspiera mnie w walce o czyste serce, pomaga mi w przezwyciężaniu pokus oraz uczy, jak kochać drugiego człowieka bezinteresowną i czystą miłością” – dodaje Patrycja Wigurska – Bąk z KSM.

Świadkiem rozwoju kultu jest ks. Zbigniew Szostak, kustosz sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie. „Każdy dzień po beatyfikacji przybliża nas do kanonizacji bł. Karoliny. Mamy liczne łaski za wstawiennictwem bł. Karoliny. Liczymy, że będziemy mieć świadectwo, które jednoznacznie będzie wskazywało na cud. Mamy w tej chwili wydarzenie, które jest darem na 30-lecie beatyfikacji. To uzdrowienie dziecka, które miało być operowane z powodu poważnej wady serca. Badanie dzień przed operacją wykazało, że zabieg nie będzie potrzebny. Mamy na to dokumentację medyczną” – dodaje.

W parafii bł. Karoliny w Tarnowie, czyli w miejscu gdzie był Jan Paweł II i beatyfikował Karolinę Kózkównę zaplanowano na dziś piknik, memoriał biegowy i wspólne śpiewanie ulubionych pieśni św. Jana Pawła II. Jutro o 12.00 zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.

Dziś pielgrzymi przybywają także do Zabawy, gdzie znajduje się sanktuarium bł. Karoliny. To spotkanie młodzieży i ruchów, którym patronuje bł. Karolina. W pobliskiej Wał – Rudzie o 12.00 będzie droga krzyżowa szlakiem męczeństwa bł. Karoliny. W programie także świadectwa, Msza św., adoracja i nocne czuwanie. Ponadto 17 czerwca odbędzie się w Zabawie pielgrzymka parafii, którym patronuje bł. Karolina oraz wspólnot, które przyjęły relikwie. 18 czerwca o 15.00 będzie droga krzyżowa szlakiem męczeństwa i dziękczynienie za łaski otrzymane za wstawiennictwem bł. Karoliny.

„30 – lecie to czas łaski i darów otrzymanych za wstawiennictwem bł. Karoliny. W Zabawie wystawiona jest księga z przekazanymi do sanktuarium świadectwami uzdrowień duszy i ciała oraz łaskami otrzymanymi za wstawiennictwem bł. Karoliny. Zapraszamy, aby w tych dniach każdy, kto czuje się obdarowany, zapisał na kartce formatu A4 swoje świadectwo, doświadczenie nawet najmniejszej łaski i przywiózł do sanktuarium, aby złożyć je do okolicznościowej księgi” – dodaje ks. Zbigniew Szostak.

Karolina Kózkówna urodziła się 2 sierpnia 1898 r. w wielodzietnej rodzinie w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda. Mimo młodego wieku i braku specjalistycznego wykształcenia prowadziła bardzo aktywne działania na rzecz społeczności lokalnej. Była animatorką i liderką życia religijnego.

Należała do stowarzyszeń religijnych, angażowała się w tworzenie i formowanie nowej wspólnoty parafialnej powstałej z połączenia dwóch miejscowości, gdy została utworzona nowa parafia w Zabawie. Uczyła katechizmu dzieci z wioski, organizowała dla nich zajęcia, przygotowywała do przyjęcia Komunii św. chorych współmieszkańców. Pomagała w prowadzeniu prywatnej biblioteki wujowi Franciszkowi Borzęckiemu, umożliwiała dorosłym dostęp do literatury religijnej.

Wrażliwa na potrzeby chorych i biednych odwiedzała ich w domach i wspierała w potrzebach. Była przykładem pracowitości i uczciwości oraz poczucia odpowiedzialności za rodzinę. Swoją postawą zdobyła powszechne uznanie i szacunek wśród współmieszkańców, którzy mówili, że jest „pierwszą duszą do nieba” a także społeczne i religijne zaangażowanie w rozwój drugiego człowieka. Zginęła heroicznie broniąc swej godności i honoru 18 listopada 1914 r. gdy została zaatakowana przez carskiego żołnierza, który w bestialski sposób ją zamordował.

Jan Paweł II beatyfikował Karolinę Kózkównę 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie.

Do sanktuarium w Zabawie przyjeżdżają bardzo często młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ruchu Czystych Serc i osoby, które przyjęły pierścień bł. Karoliny. Bł. Karolina jest patronką Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej. Od kilku lat do Zabawy przyjeżdżają też rodziny, które w wypadkach straciły najbliższych. Obok kościoła powstał pomnik ofiar wypadków komunikacyjnych. Przy sanktuarium organizowane są warsztaty i rekolekcje dla osób po stracie bliskich.

O życiu i przesłaniu bł. Karoliny powstają filmy, oratoria muzyczne, są konkursy poetyckie i festiwale muzyczne.

Droga Krzyżowa każdego osiemnastego dnia miesiąca gromadzi tysiące pielgrzymów. Latem i zimą, prowadzi ona z domu bł. Karoliny w Wał- Rudzie, przez las do miejsca, w którym znaleziono ciało bł. Karoliny. Ludzie, którzy uczestniczą w tym nabożeństwie także przedstawiają swoje świadectwa łask wyproszonych za wstawiennictwem bł. Karoliny.

Propozycją dla młodych jest organizowane przez KSM Miasteczko Modlitewne.

„Przyjeżdża do nas młodzież, która chce coś odmienić w swoim życiu. Młodzi ludzie znajdują tutaj, spokój, wyciszenie, żyją w klimacie modlitewnym, czerpią radość z Ewangelii głoszonej, podczas każdego dnia trwania rekolekcji, zapominają o codziennym świecie. Zapraszam bardzo serdecznie, w imieniu swoim i wszystkich organizatorów na „Nieugiętych (Nie)dotkniętych” do Błogosławionej Karoliny. Jeśli tylko pragniesz zmiany w Twoim życiu, to to zaproszenie kierowane jest właśnie do Ciebie. Pamiętaj, że czeka na Ciebie Jezus i Błogosławiona Karolina. Nie zmarnuj tego zaproszenia”– powiedział Magdalena Nowak, burmistrz Miasteczka Modlitewnego.

Miasteczko Modlitewne 2017 odbędzie się w terminie 27 lipca – 2 sierpnia 2017 r. Koszt tegorocznego spotkania wynosi 170 zł od osoby.

Aby zgłosić swoje uczestnictwo (grupy zorganizowanie jak i pojedyncze osoby) należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej MM: www.miasteczkomodlitewne.pl.