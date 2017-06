30. rocznica wizyty Papieża w Łodzi – Msze święte w czterech świątyniach miasta

W samo południe, w czterech świątyniach Łodzi, usytuowanych w pobliżu miejsc, uświęconych obecnością Piotra naszych czasów – św. Jana Pawła II, odbyły się Msze św., którym przewodniczyli łódzcy biskupi.

W bazylice archikatedralnej liturgii przewodniczył bp Marek Marczak. Administrator archidiecezji łódzkiej wskazał na Ojca Świętego, który z orędziem Ewangelii chciał za wszelką cenę dotrzeć do wszystkich.

Zwrócił uwagę na to, że wyjątkowość papieża-Polaka polega na tym, że był „nie tylko jednym z nas, nie tylko Polakiem, nie tylko papieżem, ale był przyjacielem Pana Boga, był świętym, który pomaga wszystkim odnajdywać drogę do Boga. Był także autorytetem, którego nam dzisiaj wszystkim tak bardzo brakuje! Dziś potrzebujemy Go nie mniej, niż 30 lat temu” – zaznaczył.

W parafii pw. Najświętszego Imienia Maryi (przy ul. Pabianickiej) liturgię sprawował abp senior Władysław Ziółek. W słowie skierowanym do wiernych przypomniał, że to właśnie Ojciec Święty Jan Paweł II apelował do nas byśmy „Otworzyli drzwi Chrystusowi”.

– Te słowa i to przesłanie z nich płynące towarzyszyły później całemu pontyfikatowi papieża Polaka. Otworzyć drzwi Chrystusowi tzn. wyznać wiarę, że Jezus Chrystus jest jedynym Panem i Zbawicielem człowieka. Z takim też przesłaniem przybył Ojciec Święty Jan Paweł II do Polski w 1987 roku – podkreślał duchowny.

Arcybiskup w homilii przypomniał papieskie słowa o Eucharystii, która „jest duchowym pokarmem dającym życie wieczne”. – W katedrze papież podkreślał, by ci, którzy reprezentują świat nauki i kultury pozostali sobą, i by przekazywali autentyczne, humanistyczne i chrześcijańskie wartości, by nimi żyli na co dzień – zaznaczył.

W parafii pw. św. Anny, na terenie której znajdują się dawne zakłady „Uniontex”, Eucharystię celebrował bp Ireneusz Pękalski, natomiast w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, usytuowanej przy lotnisku „Lublinek” Mszę św. odprawił bp senior Adam Lepa.

Po zakończeniu Eucharystii, przy tablicach upamiętniających spotkanie Ojca św. z wiernymi zostały złożone kwiaty i zapalono znicze.