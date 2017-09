4 tys. osób ze wspólnoty Shalom na spotkaniu z papieżem

W Auli Pawła VI Franciszek spotkał się w poniedziałek z Katolicką Wspólnotą Shalom. Powstała ona w Brazylii w 1982 r. Wyrasta z doświadczenia charyzmatycznego i zajmuje się głównie ewangelizacją młodzieży, rodzin, dzieci i ubogich, a także przekazywaniem wiary za pośrednictwem mediów i kultury. Dziś jest już obecna w 19 krajach. Na spotkanie z papieżem przybyły do Watykanu 4 tys. osób.

Franciszek odpowiadał na pytania i świadectwa członków wspólnoty. Zachęcił ich, by wychodzili na zewnątrz i opowiadali o Bogu, który jest dobry i czeka na człowieka nawet w najtrudniejszych chwilach życia. Zwracając się do młodych Papież przestrzegł ich przed mentalnością narcystyczną. Nieustanne przeglądanie się w lustrze, dbanie o makijaż 24 godziny na dobę, o to, by wypaść coraz lepiej, rodzi w człowieku smutek i sprawia, że upaja się on samym sobą – mówił Papież, nazywając to „chorobą lustra”.

Franciszek podjął też temat narkomanii, nawiązując do świadectwa jednego z członków wspólnoty Shalom, który dzięki nawróceniu zerwał z nałogiem.

„Narkotyki to jedno z narzędzi, którymi posługuje się współczesna kultura, by nad nami zapanować, by nas zniszczyć. Sprawia, że stajemy się niewidzialni dla nas samych, jak byśmy byli powietrzem. Narkotyki prowadzą nas do zanegowania wszystkiego, co mamy, narkotyki odcinają nas od korzeni naszego serca, od korzeni cielesnych, historycznych, problemowych, i dają ci żyć w świecie bez korzeni, wykorzenionym ze wszystkiego, z planów, teraźniejszości, twojej historii, ojczyzny, rodziny, miłości, ze wszystkiego. Człowiek żyje wtedy w świecie, który nigdzie nie ma zakorzenienia. Na tym polega dramat narkotyków” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zachęcił też członków wspólnoty Shalom do medytowania przypowieści o miłosiernym Ojcu. Odsłania ona bowiem przed nami ojcowskie serce Boga, Jego miłosierdzie i w ten sposób chroni nas przed rozpaczą.

Nie obyło się też bez żartów i lżejszych tematów podczas spotkania papieża Franciszka z członkami Wspólnoty Shalom. Papież, który nie przestał się interesować piłką nożną, zapytał w pewnym momencie swoich gości, kto ich zdaniem był większym piłkarzem – Pele czy Maradona.

Przez dwadzieścia minut Franciszek odpowiadał na pytania młodych ludzi, mówiąc o potrzebie konkretnego miłosierdzia, o niebezpieczeństwie narcyzmu i odnoszenia wszystkiego do własnej osoby oraz o konieczności poznania przez każdego swoich korzeni. Na koniec zachęcił do dialogu ze starszymi: „nie ojcem czy matką, ale z babcią i dziadkiem”, wyjaśnił.

Franciszek mówił po hiszpańsku, uciekając się do porteño, dialektu używanego w Buenos Aires i cocoliche, mieszanki hiszpańskiego i włoskiego.

Katolicka Wspólnota Shalom powstała 9 lipca 1982 r. jako owoc spotkania z papieżem Janem Pawłem II, które zmieniło życie Moysesa Azevedo dwa lata wcześniej. Po tym spotkaniu Moyses i inni młodzi ludzie zaczęli pracować w Fortalezie, stolicy stanu Ceará w Brazylii, na rzecz ewangelizacji młodzieży i ubogich. Początkowym pomysłem było założenie baru lub kawiarni jako sposobu dotarcia do młodzieży. Bar z przekąskami oferował nie tylko to, co było w menu, ale również zaproszenie na Mszę św., do grupy modlitewnej, do zaangażowania w różne inicjatywy chrześcijańskie. Praca zaczęła przynosić wiele owoców. Wkrótce dołączyło wiele osób zaangażowanych i oddanych szerzeniu Dobrej Nowiny. Niektórzy z członków wspólnoty doświadczali głębszego powołania do całkowitego oddania się temu dziełu.

Członkowie Wspólnoty zaangażowali się w działalność społeczną, opiekę zdrowotną, promocję godności ludzkiej, kultury i sztuki. Katolicka Wspólnota Shalom jest już obecna w wielu krajach, takich jak: Brazylia, Włochy, Francja, Szwajcaria, Algieria, Tunezja, Kanada, Chile, Urugwaj, w Izraelu, na Madagaskarze, w Portugalii, Gujanie Francuskiej, Wielkiej Brytanii i innych krajach. Ma ponad 5 tys. członków i ponad 30 tys. osób uczestniczących w jej działaniach.

W 2007 r. Wspólnota Shalom została uznana przez Stolicę Apostolską jako międzynarodowe stowarzyszenie wiernych, a w 2012 r. papież Benedykt XVI, za pośrednictwem Papieskiej Rady ds. Świeckich, ostatecznie zatwierdził jej statut.