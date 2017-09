50 tys. pielgrzymów na tradycyjnych dożynkach

Z udziałem ok. 50 tys. pielgrzymów na Jasnej Górze trwają tradycyjne ogólnopolskie dożynki. To największe święto dziękczynienia za plony. Uroczystą sumę dożynkową celebruje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Obecni są: delegat Episkopatu ds. duszpasterstwa rolników bp Edward Białogłowski, abp Wacław Depo metropolita częstochowski, przedstawiciele prezydenta RP, minister rolnictwa, reprezentanci różnych organizacji i stowarzyszeń rolniczych oraz zespoły ludowe.

Dożynki jasnogórskie gromadzą przedstawicieli wszystkich polskich diecezji, którzy pielgrzymują z wieńcami i owocami ziemi, by dziękować Bogu przez Maryję za tegoroczne plony. Wieńce zrobione są z różnego rodzaju zbóż, kwiatów i owoców, i często nawiązują formą plastyczną do aktualnych wydarzeń. W tym roku do 300. rocznicy koronacji częstochowskiego obrazu i 100. rocznicy objawień fatimskich.

Tradycyjnie na początku Sumy starostowie dożynek złożyli na ręce głównego celebransa, przeora Jasnej Góry i przedstawiciela prezydenta, bochen chleba wypieczony z ziarna z pierwszych tegorocznych zbiorów oraz sól. Chleb symbolizuje trud i radość ludzkiej pracy, całokształt ludzkiego życia: jego powszedniość, ale także odświętny charakter.

Starostami tegorocznych dożynek są Anna i Paweł Chrupkowie z parafii Haczów w archidiecezji przemyskiej.

Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników trwa na Jasnej Górze od wczoraj. W sobotę 2 września pielgrzymi zgromadzili się na wieczornej Mszy św. w bazylice jasnogórskiej, której przewodniczył bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej.

Witając pielgrzymów bp Edward Białogłowski, delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy podkreślał, że w tegorocznych modlitwach za plony „przynosimy również troski, ból, łzy oraz niepewność jutra naszych sióstr i braci dotkniętych nawałnicami, gwałtowną niepogodą”.

W kazaniu bp Przybylski podkreślał, że „istotą pielgrzymki jest to, byśmy przynieśli wszystkie owoce naszej codzienności i naszej pracy i byśmy się modlili o to, by Bóg przemienił to wszystko w owoc duchowy”. – Bo choćby nasze magazyny były pełne zboża, nasze spichlerze, nasze magazyny pełne owoców, nasze zagrody pełne zwierząt, to jeśli nie będzie ducha to z tego szczęścia nie będzie – przypomniał częstochowski biskup pomocniczy.

W ramach Jasnogórskich Dożynek w sobotę w sali o. Kordeckiego odbyła się konferencja dotycząca „Wykorzystania środków PROW 2007-2013 w zakresie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi oraz możliwości wykorzystania środków PROW w perspektywie 2014-2020”. Również w sobotę w bazylice jasnogórskiej odbył się ‚Koncert Muzyki Operowej – Jasnogórskie Dożynki 2017’. Wystąpili: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej oraz Chór Zespołu Pieśni i Tańska „Śląsk”.

Po raz pierwszy jasnogórskie dziękczynienie za plony zorganizowano w 1982 roku. Tradycyjnie jasnogórskiemu dziękczynieniu za polny towarzyszy 26. Krajowa Wystawa Rolnicza oraz 18. Europejskie Dni Kultury Ludowej. W Alei NMP swój dorobek prezentuje kilkuset wystawców.