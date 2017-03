80 Męczenników Wschodu zgłoszono do beatyfikacji

Trwają przygotowania do procesu beatyfikacyjnego Męczenników Wschodu, czyli katolików, którzy w latach 1917-89 zostali zamordowani z nienawiści do wiary przez prześladowców należących do reżimu komunistycznego. „Do beatyfikacji zgłoszono ponad 80 osób” – powiedział KAI postulator procesu beatyfikacyjnego ks. dr Zdzisław Jancewicz.

Kapłan z KUL-u, któremu powierzono zebranie i usystematyzowanie materiałów dotyczących kandydatów na ołtarze, podkreślił, że proces beatyfikacyjny wciąż znajduje się na etapie przedwstępnym. Wyjaśnił, że trwa analiza i sprawdzanie, czy zgłoszeni kandydaci spełniają wymogi formalne, zawarte w instrukcji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych „Sanctorum Mater”.

„Do beatyfikacji zgłoszono ponad 80 osób, zarówno świeckich, jak i duchownych. Ostatnio nie pojawiają się kolejne zgłoszenia, ale wciąż trwają badania, które mają stwierdzić, czy istnieją przesłanki do wszczęcia procesu” – powiedział postulator procesu. Dodał, że trudno powiedzieć, kiedy będą możliwe dalsze kroki. „Trzeba sprawdzić, czy istnieje kult prywatny lub chwała świętości takich osób. Należy zbadać kwestię męczeństwa: czy ktoś rzeczywiście poniósł śmierć za wiarę i Kościół. Może się okazać, że wiele z tych osób to patrioci, ale niekoniecznie spełniający kryteria, które mogą być podstawą do rozpoczęcia procesu” – zaznaczył rozmówca KAI.

Przyznał, że proces beatyfikacyjny przebiega sprawniej, kiedy za konkretnym męczennikiem stoi określony podmiot. „Niektóre procesy beatyfikacyjne trwają nawet kilkadziesiąt lat. Im więcej dowodów i świadków, tym łatwiej, a czas niekoniecznie działa na naszą korzyść” – podsumował swą wypowiedź ks. Jancewicz.

Decyzję o przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu beatyfikacyjnego męczenników komunizmu podjęli biskupi polscy na 344. Zebraniu Plenarnym Episkopatu Polski w dniach 17-18 czerwca 2008 r. w Katowicach. 16 grudnia 2008 ówczesny przewodniczący KEP abp Józef Michalik powierzył sprawę przygotowania i wszczęcia przedmiotowego procesu bp. Antoniemu Dydyczowi, który wydał specjalny komunikat z danymi promotora i adresem Ośrodka Dokumentacji Kanonizacyjnej, rozesłany do wszystkich diecezji, wspólnot zakonnych i zgromadzeń za pośrednictwem Sekretariatu KEP. Na postulatora procesu bp Dydycz wyznaczył ks. dr. Zdzisława Jancewicza.

Bp Dydycz podkreślił wówczas, że proces nawiązuje do już przeprowadzonego procesu beatyfikacyjnego męczenników ofiar nazizmu. Jest też odpowiedzią na apel Jana Pawła II, który w 2000 roku podkreślał, że należy zachować pamięć o tych, którzy od pierwszych lat XX wieku aż do jego końca doznawali prześladowań, przemocy i śmierci z powodu swojej wiary i postępowania zgodnego z Chrystusową prawdą.