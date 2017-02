Abp Budzik: dary święceń kapłańskich i konsekracji to spotkanie z Tym, który jest światłością

Starzec Symeon wziął Jezusa w objęcia. Jeśli on zrobił to, dlaczego nie możemy zrobić tego ja i Ty? Trzeba nam na nowo odkrywać, że dar święceń kapłańskich czy konsekracji to spotkanie z Tym, który jest światłością – mówił w Dniu Życia Konsekrowanego ks. Andrzej Krasowski, wikariusz biskupi ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Uroczystej Eucharystii w lubelskiej archikatedrze przewodniczył metropolita lubelski abp Stanisław Budzik.

Obchody Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, które w Kościele powszechnym przypadają na dzień 2 lutego, w liturgiczne święto Ofiarowania Pańskiego, w archidiecezji lubelskiej rozpoczęła Msza św. sprawowana w archikatedrze, pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika. Wśród koncelebransów byli również biskupi pomocniczy bp Mieczysław Cisło, bp Józef Wróbel SCJ oraz biskup pomocniczy senior bp Ryszard Karpiński.

W swojej homilii ks. Andrzej Krasowski, wikariusz biskupi ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego mówił o związku pomiędzy życiem konsekrowanym a nowotestamentalnym starcem Symeonem – W dzisiejszym Słowie Bożym widzimy bardzo urzekającą scenę. Starzec Symeon wziął Jezusa w objęcia. Jeśli on zrobił to, dlaczego nie możemy zrobić tego ja i Ty? Jak cudowny jest Pan Bóg, że można go wziąć do swojego serca. Trzeba nam na nowo odkrywać, że dar święceń kapłańskich czy konsekracji to spotkanie z Tym, który jest światłością naszych serc – powiedział kaznodzieja.

Po homilii, wszystkie osoby życia konsekrowanego, zgromadzone w lubelskiej archikatedrze, odnowiły swoje śluby zakonne, oddając się Bogu poprzez realizowanie rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w swoim zgromadzeniu zakonnym lub instytucie życia apostolskiego.

Na zakończenie Eucharystii metropolita lubelski abp Stanisław Budzik wyraził wdzięczność wszystkim osobom życia konsekrowanego posługującym na terenie archidiecezji. – Świat was potrzebuje, Kościół was potrzebuje, My wszyscy was potrzebujemy. Jesteście świadkami Bożej miłości i radości.

W archidiecezji lubelskiej pracuje ok. 200 księży zakonnych oraz 600 sióstr zakonnych. W samym Lublinie swoje placówki ma wiele zgromadzeń zakonnych, których członkowie prowadzą parafie, katechizują w szkołach czy uprawiają apostolat przez pomoc potrzebującym. Wielu z nich studiuje lub pracuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Od kilkudziesięciu lat alumni seminariów zakonnych umiejscowionych na terenie Lublina wspólnie studiują z alumnami Metropolitarnego Seminarium Duchownego.