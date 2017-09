Abp Budzik wziął udział w lubelskiej odsłonie akcji „Narodowe Czytanie”

Abp Stanisław Budzik, prezydent Lublina Krzysztof Żuk, prorektor KUL ds. studenckich ks. prof. Andrzej Kiciński, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, to niektórzy spośród przedstawicieli spośród władz samorządowych, duchowieństwa, dyrektorów szkół, artystów i reprezentantów środowiska kombatanckiego i wojskowego, którzy w sobotę 2 września wzięli w Lublinie udział w akcji „Narodowe czytanie”.

W tym roku w ramach kampanii w całej Polsce wybrzmiały fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

– W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jest długa tradycja wspólnego czytania. „Narodowe czytanie” wspaniale wpisuje się w to, co już wcześniej robili nasi profesorowie. Niegdyś Karol Wojtyła w „Weselu”, które w tym roku czytamy grał Jaśka. Lektura Wyspiańskiego zawsze pomagała nam, jako narodowi i mi odrodzić ducha. Jest to literacki, intelektualny, ponadczasowy rachunek sumienia z miłości do narodu i ojczyzny – powiedział w rozmowie z KAI ks. prof. Andrzej Kiciński, prorektor KUL.

Kampania odbyła się w Lublinie na schodach Ratusza, w Muzeum Wsi Lubelskiej oraz w Galerii Olimp. Mieszkańcy mieli szansę na zdobycie nagród książkowych, biorąc udział w odbywających się co godzinę konkursach wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim.

Akcja „Narodowe Czytanie” została po raz pierwszy zorganizowana z inicjatywy Prezydenta RP w 2012 r. Od tamtej pory odbywa się pod jego patronatem. Udział w niej biorą osoby publiczne, władze samorządowe, artyści i instytucje na terenie całego kraju, ale również Polacy mieszkający za granicą.