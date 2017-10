Abp Depo do alumnów WSD: Służba jest owocem słuchania Boga.

– W życiu trzeba słuchać i posłuchać Boga. Służba jest owocem słuchania Boga – powiedział dziś metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Przewodniczył on Mszy św. w kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z okazji inauguracji nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Indeksy uczelni odebrało w tym roku 13 nowych alumnów. W sumie nowy rok akademicki rozpoczęło 71 kleryków.

– Trzeba kroczyć z Chrystusem ku przyszłości. Bóg posyła nam Ducha Świętego, abyśmy rozpoznali Chrystusa nie tylko w znakach sakramentalnych, ale byśmy stali się świadkami Chrystusa wobec współczesnego świata” – powiedział na początku Mszy św. abp Depo.

Odnosząc się do czytań mszalnych abp Depo w homilii wskazał na proroka Jonasza. – Gdyby Jonasz wcześniej słuchał bardziej Boga, to postępowałby drogą Bożego Serca. Jonasz natrudził się, aby znaleźć swą drogę do Boga. Historia Jonasza pokazuje, że wybraństwo zawsze będzie oznaczało samotność wobec ludzi – mówił abp Depo. Dodał, że Bóg jest Bogiem każdego człowieka.

Metropolita częstochowski przypomniał, że „w życiu trzeba słuchać i posłuchać Boga”. – A to oznacza potwierdzić wewnętrznie, to co się słyszy i wówczas zyska się moc do wypełnienia tych słów. Służba jest owocem słuchania Boga – mówił duchowny.

Arcybiskup wskazał na niebezpieczeństwo instrumentalnego traktowania Ewangelii i Jezusa. – W naszych czasach istnieje pokusa fragmentaryzacji życia religijnego, które jest widziane w kontekście jakiegoś kulturowego spotkania, a nie osobistego spotkania z Jezusem – przestrzegał arcybiskup.

Metropolita częstochowski podkreślił również, że „modlitwa jest spotkaniem dwóch pragnień, dwóch serc”. – Modlitwa jest siłą naszej wiary i misji bo prowadzi w głąb Serca Bożego – mówił arcybiskup i na zakończenie zawierzył alumnów Maryi, Matce i Wychowawczyni, Stolicy Mądrości.

Po liturgii w auli seminaryjnej im. Jana Pawła II odbyła się dalsza część inauguracji nowego roku akademickiego. Podczas immatrykulacji trzynastu nowych alumnów odebrało z rąk abp. Wacława Depo i bp. Grzegorza Kaszaka indeksy.

Wykład inauguracyjny nt. „Orędzie fatimskie w świetle Apokalipsy” wygłosił biblista ks. prof. dr hab. Antoni Tronina. – Objawienia, a raczej zjawienia muszą być konfrontowane z Objawieniem biblijnym – mówił ks. Tronina.

Ks. Tronina przypomniał również, że „Apokalipsa to orędzie nadziei”. – Apokalipsę można wypaczyć czytając ją w kluczu jakiegoś tragizmu. Fatima to także orędzie nadziei. W centrum Apokalipsy jest wizja Niewiasty obleczonej w słońce. Ostateczne słowo należy do Boga i to nie będzie zagłada, ale ocalenie – przypomniał biblista.

Na zakończenie inauguracji roku akademickiego abp Wacław Depo podkreślił, że „musimy być „maryjni”, a historia to nie tylko zapis, ale to jest pewna siła”.

W inauguracji wzięli udział przedstawiciele różnych uczelni wyższych m. in. Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie z prodziekanem Wydziału Teologicznego ks. dr hab. Romanem Bogaczem, Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Politechniki Częstochowskiej, Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie z dyrektorem ks. dr Mikołajem Węgrzynem.

Bp Teodor Kubina, pierwszy biskup diecezji częstochowskiej utworzył seminarium duchowne w Krakowie, przyłączając je do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszym rektorem seminarium został ks. dr Karol Makowski. W dniu 2 października 1926 r. pierwsi klerycy rozpoczęli studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mieszkali w klasztorze bernardynów w Krakowie. W chwili otwarcia seminarium liczyło 32 alumnów na trzech kursach.

Decyzją bp. Zdzisława Golińskiego, drugiego ordynariusza częstochowskiego we wrześniu 1957 r. Wyższe Seminarium Duchowne stało się samodzielnym zakładem naukowym. Na mocy umów z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie, a obecnie Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II alumni Wyższego Seminarium Duchownego po ukończeniu studiów uzyskują stopień magistra teologii.

Z woli bp. Stefana Bareły, trzeciego ordynariusza diecezji częstochowskiej rozpoczęto w 1983 r. budowę Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W 1991 r. seminarium przeniosło swoją siedzibę do Częstochowy. Nowy gmach został uroczyście poświęcony przez Jana Pawła II w dniu 15 sierpnia 1991 r.