Abp Depo do chorych: ludzie cierpiący dźwigają świat z Chrystusem

Ludzie cierpiący dźwigają świat z Chrystusem – mówił w homilii abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który 11 lutego, w Światowy Dzień Chorego, przewodniczył Mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie.

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali kapelani szpitalni, duszpasterze chorych i cierpiących, na czele z ks. Jackiem Marcińcem, duszpasterzem osób niepełnosprawnych w archidiecezji częstochowskiej. We Mszy św. wzięli udział członkowie m. in. Katolickiego Ruchu „Betel” oraz chorzy i cierpiący.

Przed Mszą św. ks. Mariusz Sztaba, kapelan Katolickiego Ruchu „Betel” przybliżył licznie zgromadzonym na Mszy św. Orędzie Papieża Franciszka na 25. Światowy Dzień Chorego.

W homilii abp Depo podkreślił, że „Światowy Dzień Chorego uwrażliwia nas na posługę wobec chorych, która stała się integralną częścią misji Chrystusa”.

Nawiązując do tematu Światowego Dnia Chorych: „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)” zaznaczył, że „te słowa są zaproszeniem nas wszystkich, abyśmy pochylili się nad tajemnicą człowieka, jego misją i cierpieniem”.

Metropolita częstochowski mówiąc o słowach Chrystusa: „Żal mi tego ludu” przypomniał, że były one programem posługi duszpasterskiej pierwszego biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny. – Wskazują one na element miłości współczującej. Jezus rozumie potrzebujących, solidaryzuje się z nimi i potrafi pomóc. Bóg jednak nie uczyni wszystkiego za ludzi. Potrzebni byli apostołowie, by rozdzielić chleb. Dlatego dzielenie stało się rozmnożeniem – mówił abp Depo.

– Solidarność Chrystusa jest wyrazem miłosiernej mocy Boga zanurzającego w nas moc nadziei, która podnosi nas i wspiera – kontynuował arcybiskup. Dodał, że „w Eucharystii musimy odnaleźć nowy impuls, aby przez modlitwę i cierpienie ocalić świat”.

Abp Depo wskazał również na konieczność budowania kultury życia i zaznaczył, że w ostatnich dniach znaleźli się w Polsce radni, którzy głosowali za życiem i przeciwko finansowaniu in vitro.

Metropolita częstochowski podkreślił, że „in vitro to chodzenie w cieniu śmierci” i z bólem przypomniał, że kwestia dofinansowania zabiegów in vitro rozpoczęła się od Częstochowy. – Dobrze, że dziś Polska odpowiada obroną życia. Trzeba, aby także taki głos wyszedł z Częstochowy – zaapelował arcybiskup.

Na zakończenie hierarcha wskazał na dwa obrazy. Pierwszy to obraz Maryi rodzącej Jezusa i wpatrującej się w Niego ze zdumieniem. Drugi to obraz piety, w którym Maryja przyjmuje na kolana ciało swojego Syna. – Weźmy te dwa obrazy jako nasze dziedzictwo – zaapelował do wiernych metropolita częstochowski.

Abp Depo udzielił wiernym błogosławieństwa lurdzkiego. Na zakończenie Mszy św. hierarcha zawierzył chorych i cierpiących świętemu Bratu Albertowi, a także przypomniał postać abp Zygmunta Zimowskiego „jako przyjaciela świata chorych”.

W sobotę odbędzie się całonocne czuwanie na Jasnej Górze w intencji chorych prowadzone przez Wspólnotę „Betel”. Początek czuwania o godz. 21.00.

Natomiast w niedzielę, 12 lutego, Katolicki Ruch Dobroczynny „Betel” zorganizuje przy kościołach archidiecezji częstochowskiej zbiórkę ofiar do puszek na pomoc dla niepełnosprawnych sierot społecznych.