Abp Depo do maturzystów: czas Kościoła to jest Wasz czas

„Przybywacie do Domu Matki, aby potwierdzić tkwiące w Was dążenie do poznania prawdy o sobie i odkryć sens życia” – mówił w homilii abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który 11 marca przewodniczył Mszy św. na Jasnej Górze podczas pielgrzymki maturzystów archidiecezji częstochowskiej. „Czas Kościoła to jest Wasz czas” – podkreślił arcybiskup.

W homilii abp Depo przywołał obraz współczesnego człowieka na pustyni, który się na niej zagubił – Bóg wskazał mu na oazę, ale on trwał w postawie buntu i został sam na pustyni. Skończył tragicznie, bo to był człowiek zbyt współczesny i nowoczesny, który zapomniał, że natura jest związana z łaską i łaska nie jest przeciwna naturze – mówił abp Depo i przypomniał, że „Eucharystia to źródło wody żywej, wytryskującej z przebitego boku Chrystusa. Eucharystia to jest Chleb życia”.

Metropolita częstochowski podkreślił, że „Wielki Post to czas, aby szukać głębi Bożego spojrzenia na życie. By nie zmarnować tego czasu, trzeba tutaj przychodzić i wpatrywać się w miłosierne oczy Matki”.

Abp Depo wskazał, że jesteśmy świadkami odejścia od modelu cywilizacji chrześcijańskiej i od prawa Bożego, dodając, że „w naszych czasach furorę zrobiło słowo „post-prawda”.

Metropolita częstochowski przypomniał, że „godzina Kościoła trwa, a Chrystus jest obecny w Kościele, a nawet jest obecny na krzyżu, który jest profanowany”.

Nawiązując do przykazania miłości nieprzyjaciół abp Depo przypomniał, że „nie oznacza ona zgody na zło”. – Krzyż Chrystusa stanął jako granica człowieczeństwa. Zło nie może być normą człowieka, nie może być normą kultury i sztuki – mówił abp Depo.

Metropolita częstochowski zachęcał maturzystów do aktywnego zaangażowania w Kościele i w świecie. – Trzeba pytać się Chrystusa, jak z Nim wychodzić naprzeciw wyzwań współczesności. Nie wolno być obojętnym – zaapelował abp Depo.