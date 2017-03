Abp Depo: Europa straciła pamięć o swoich korzeniach chrześcijańskich

– Europa straciła pamięć o swoich korzeniach chrześcijańskich – mówił abp Wacław Depo, który celebrował dziś Mszę świętą w radomskiej katedrze z okazji 25-lecia powstania diecezji radomskiej. Zainaugurowano również wielką modlitwę adoracyjno-wynagradzającą pod nazwą „Jerycho Różańcowe”. Na koniec został odczytany akt zawierzenia Kościoła radomskiego Matce Bożej.

W koncelebrze uczestniczyli biskupi: Henryk Tomasik i Piotr Turzyński oraz ks. infułat Stanisław Pindera i opat cystersów z Wąchocka o. Eugeniusz Augustyn.

Diecezja radomska powstała 25 marca 1992 roku na mocy bulli Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae populus”. Dziś żyje na jej terenie 874 tys. wiernych. Wyświęconych zostało również ponad 430 księży.

W homilii abp Wacław Depo wiele uwagi poświęcił aktualnym wydarzeniom w Polsce i na świecie. Mówił o „ludziach idących drogą nieskończonego postępu, o „mędrcach”, którzy ulepili cielca i robota na własne podobieństwo i własną zgubę”.

Wskazywał, że „Europa straciła pamięć, o swoich korzeniach chrześcijańskich i dlatego wciąż traci tożsamość. Rozwinęła bowiem kulturę, która wyklucza Boga z publicznej świadomości, czy to negując Jego istnienie, czy też uważając Jego istnienie za niemożliwie do udowodnienia i za to należące do spraw prywatnych i dlatego publicznie nieważnych”.

Metropolita częstochowski zastanawiał się, czy wczorajsza audiencja u papieża Franciszka „osób kształtujących prawa i obowiązki w Unii Europejskiej przyniesie odwrócenie od owego totalnego rozpadu wartości i cywilizacji”.

Abp Depo wspomniał także niektóre fakty i wydarzenia z dziejów diecezji radomskiej, które „miały i mają wpływ na jej kształt i dzieje”. Wspomniał dzień 18 czerwca 1972 roku, kiedy na szlak nawiedzenia wrócił w Radomiu obraz Matki Bożej Częstochowskiej, dzięki wysiłkowi ks. inf. Józefa Wójcika i sióstr służek Niepokalanej z Mariówki.

Wspomniał również robotniczy protest w czerwcu 1976 roku w Radomiu i dar koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Błotnicy dokonanej przez kard. Karola Wojtyłę. Przypomniał, że była to ostatnia koronacja w Polsce kard. Wojtyły przed objęciem Stolicy Piotrowej.

W trakcie obchodów została zainaugurowana wielka modlitwa adoracyjno-wynagradzającą pod nazwą „Jerycho Różańcowe”. Ponadto każdy dekanat otrzymał różaniec poświęcony w Fatimie oraz świecę.

„Jerycho Różańcowe” to nieustanna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, która trwa 7 dni i 7 nocy. Organizatorzy podkreślają, że to przede wszystkim adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa wynagradzająca za grzechy świata i każdego człowieka.

Modlitwie będzie towarzyszyć peregrynacja monstrancji Fatimskiej, która jest darem przygotowanym przez Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem i Fundację Aniołów Miłosierdzia. W jej trakcie będzie można składać jałmużnę na rzecz powstającego w Wilnie pierwszego hospicjum dla dzieci.

Na szlaku peregrynacji monstrancji znajdą się największe ośrodki kultu maryjnego w Polsce oraz wybrane parafie i ośrodki dla niepełnosprawnych.

Na koniec głos zabrał biskup radomski Henryk Tomasik. Odczytał akt zawierzenia Kościoła radomskiego Matce Bożej. – Stajemy przed Tobą Maryjo z naszą miłością i wdzięcznością. Pragniemy Tobie zawierzyć świąt, Kościół i nas samych – mówił biskup Tomasik. Zawierzył Matce Bożej rodziny, rodziców, władze państwowe i samorządowe, księży, grupy apostolskie, środowiska naukowe i szkolne oraz pracowników administracji, robotników, rolników, służbę zdrowia, jak również bezrobotnych.

25 lat temu wprowadzono nowy podział administracyjny struktur kościelnych w Polsce. Ogłoszona bulla papieska „Totus Tuus Poloniae populus” utworzyła 13 nowych diecezji, wśród nich diecezję radomską. Ważną datą w 25-letniej historii diecezji był dzień 25 maja 2002 roku. Wtedy to kard. Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, przewodniczył w katedrze liturgii święceń biskupich trzeciego ordynariusza radomskiego, arcybiskupa na Watykanie, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, Zygmunta Zimowskiego.

Kościół radomski wspomina też peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która przyczyniła się do odnowy życia religijnego. Nie zapomina również o wydarzeniach związanych z jubileuszem 2000 lat chrześcijaństwa i słynnych Apelach Młodych w katedrze, które gromadziły tysiące młodych osób.

W 1992 roku, czyli pół roku od utworzenia diecezji pierwszy ordynariusz bp Edward Materski powołał do istnienia Radomski Instytut Teologiczny, a potem Kolegium Katechetyczne. Instytut stał się bazą dla Wydziału Teologicznego, którego powstanie w 2000 roku zainicjował drugi ordynariusz radomski bp Jan Chrapek. Wydział przekształcił się znów w Instytut, ale ubogacił się o Centrum Myśli Benedykta XVI, które utworzył bp Zygmunt Zimowski.

Do ważnych wydarzeń w ostatnich 25 lat Kościoła radomskiego trzeba zaliczyć utworzenie sieci parafialnej i budowę nowych kościołów. W diecezji jest 301 parafii. Zbudowano także seminarium duchowne, które poświęcił w 1991 roku Jan Paweł II. W ciągu 25 lat mury seminarium opuściło ponad 430 księży.

Pierwszym ordynariuszem radomskim został bp Edward Materski. Biskupami pomocniczymi zostali bp Adam Odzimek i ks. Stefan Siczek, który święcenia biskupie przyjął 11 kwietnia 1992 r. Obecnie pomocniczym biskupem jest bp Piotr Turzyński. Drugim ordynariuszem był biskup Jan Chrapek, który zginął tragicznie w 2001 roku. Urząd po nim objął bp Zygmunt Zimowski. Obecnym ordynariuszem jest bp Henryk Tomasik.

Wśród pierwszych dzieł, które powstały z chwilą ustanowienia diecezji było powołanie do życia diecezjalnej Caritas, Radomskiego Instytutu Teologicznego przy Wydziale Teologii KUL oraz Diecezjalne Studium Organistowskie. Początki diecezji to również powołanie diecezjalnej rozgłośni – Radia Ave (dzisiaj Radio Plus Radom) oraz pisma diecezjalnego „AVE” (dzisiaj Gość Niedzielny). 25 lat diecezji to również dwa synody, drugi jeszcze trwa. Patronem diecezji i Radomia jest św. Kazimierz.

Liturgię z okazji 25-lecia powstania diecezji radomskiej transmitowało Radio Plus Radom.