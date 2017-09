Abp Depo: ks. Jerzy Popiełuszko to szczególny świadek Chrystusowego krzyża

„Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko to szczególny świadek krzyża Chrystusowego i męczennik za sprawy Ojczyzny” – powiedział w homilii metropolita częstochowski abp Wacław Depo, który wieczorem 14 września przewodniczył Mszy św. odpustowej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie. Uroczystości były połączone z udzieleniem sakramentu bierzmowania młodzieży z tej parafii. Podczas Mszy św. modlono się również o kanonizację ks. Jerzego Popiełuszki w 70. rocznicę urodzin kapelana „Solidarności”.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. Pana Jezusa Konającego na Rynku Wieluńskim. Przy relikwiach Krzyża świętego abp Depo odmówił litanię do Krzyża Świętego. Następnie przeniesiono w procesji relikwie Krzyża Świętego do kościoła parafialnego.

W homilii abp Depo podkreślił, że niezmienne przesłanie i misja zawarte są w słowach „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

„Wierzymy Chrystusowi. To On w Duchu Świętym nas wezwał do tego miejsca, żebyśmy potwierdzili sens naszej drogi, naszego życia wobec wyzwań, które przychodzą od świata” – mówił abp Depo i zwracając się do młodzieży wskazał na zadanie w duchu św. Pawła apostoła, który napisał do Rzymian: „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12,1-2).

Metropolita częstochowski przypomniał, że „Miłość przeszła nie tylko przez Betlejem, ale przeszła aż na Golgotę”.

Mówiąc o kenozie Boga arcybiskup podkreślił, że „ Bóg ogołocił samego siebie. Bóg dał Syna i pozwolił Go zabić”. „Czy mógł Bóg pójść dalej?– pytał abp Depo i za św. Janem Pawłem II odpowiedział: „Wydaje się, że [Bóg] poszedł najdalej, jak tylko mógł, dalej już iść nie mógł. Poszedł w pewnym sensie za daleko…!”

„W Nim jest nasza nadzieja, nasza droga życia” – kontynuował metropolita częstochowski.

Abp Depo wspomniał również zdjęcie, z października 1984 r., ukazujące ks. Jerzego Popiełuszkę, który naucza trzymając krzyż – Pod zdjęciem był napis: „Miłość można ukrzyżować, ale nie można Jej zabić”. Świat się zmienia. Krzyż pozostaje. Wymagania Chrystusa się nie zmieniają w świecie – mówił abp Depo.

Arcybiskup z bólem zauważył, że w Polsce 25 proc. dzieci rodzi się poza sakramentalnym małżeństwem. Jest 43 proc. rozwodów w dużych miastach – To wszystko dzieje się w Polsce katolickiej, w Polsce św. Jana Pawła II i męczennika bł. ks. Jerzego Popiełuszki – mówi arcybiskup i zwracając się do młodzieży zaapelował: „Drodzy młodzi Wy musicie dać swoją odpowiedź. Czy wierzysz w miłość? Poza Chrystusem nie będziemy mieli mocy się wyzwolić z takiego czy innego zakrętu i sideł zła”.

Arcybiskup przypomniał młodym, by wobec relikwii Krzyża świętego szli do świata z niepokojem zawartym w pytaniu kim jest dla mnie Chrystus? – Czy jest etykiem, niedościgłym moralistą, męczennikiem za prawdę? Czy jest Panem i Zbawicielem? To pytanie stawiali sobie uczniowie uciekając spod krzyża – mówił arcybiskup.

Metropolita częstochowski wskazał na tajemnicę Jezusa miłosiernego. – Musicie znaleźć się w Jego ranach. Każdy z nas jest wpisany w Jego rękach. Nie wolno zagubić się. Trzeba kroczyć drogą prawdy i dobra. Prośmy bł. ks. Jerzego Popiełuszkę byśmy prawdy nigdy nie zamienili na plewy kłamstwa – zakończył abp Depo.

Przed końcowym błogosławieństwem proboszcz parafii ks. prał. Andrzej Sobota przypomniał słowa, które wypowiedział w jednej ze swoich homilii bł. ks. Jerzy Popiełuszko. „Jedynie wspólny wysiłek Kościoła, rodziców i wychowawców może uchronić młodzież od tego, aby bocznym torem nie odeszła od zdrowego nurtu Bożego, od zdrowego patriotyzmu, który płynie przez nasz naród od przeszło dziesięciu wieków. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby nie pozwolić zamknąć ust ani dzieciom, ani młodzieży, ani narodowi i by nikt nie zagubił nadziei” – mówił podczas Mszy św. za Ojczyznę kapelan „Solidarności”.

Po błogosławieństwie kapłani i wierni ucałowali relikwie Krzyża Świętego.

Przez kilkanaście lat, zawsze w przeddzień pielgrzymki świata ludzi pracy na Jasną Górę, mama bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Marianna zatrzymywała się na nocleg na terenie parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie. Marianna Popiełuszko mieszkała w domu rodziny państwa Drożyńskich. Również, gdy tylko było to możliwe i bezpieczne, w domu państwa Drożyńskich zatrzymywał się ks. Jerzy.

W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w sarkofagu znajdują się również doczesne szczątki sługi Bożej Anieli Róży Godeckiej, współzałożycielki Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi (honoratek).