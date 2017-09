Abp Depo: potrzeba większej ufności w Boga, a nie w plany polityczne

Wspomnienie historycznego wydarzenia to nabranie sił duchowych – tak o 300. rocznicy koronacji jasnogórskiego Obrazu mówi abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski podkreśla, że wracanie do przeszłości to nie tylko odczytywanie zapisu historii, ale to uświadamianie sobie, że to Bóg działa wielkie rzeczy dla nas i przez nas. – Potrzeba nam większej modlitwy i ufności w pomoc Boga i Bogarodzicy a nie wiary w nasze plany polityczne czy militarne – uważa przewodniczący Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.

– Dziś śpiewamy kolejne Te Deum Laudamus i potwierdzamy to na kolanach – powiedział abp Depo. Podkreślił, że nabieramy nowych sił duchowych, po to, by żyć nie dla siebie, ale dla innych. – By nasze życie było darem dla innych i świadectwem nie wymuszonym, ale bezinteresownym. Żeby inni szli tą samą drogą tzn. wybierali Maryję jako swoją Matkę, a nie tylko jako Królową obecną na naszych drogach z woli Chrystusa – powiedział metropolita częstochowski.

Przewodniczący Komisji Maryjnej Episkopatu Polski zauważył, że nieprzypadkowo koronacja odbyła się 8 września czyli w święto Narodzenia NMP. – Narodzenie Maryi to początek nowego życia. To pokazuje początek naszego życia, początek każdego życia, który jest w Bogu a nie tylko w pragnieniu serca ludzi – powiedział abp Depo. Podkreślił, że „dar życia jest cudem, bo mamy swoje przeznaczenie do życia wiecznego”. – To nie jest epizod. Maryja też nie narodziła się dla siebie, ale dla Chrystusa i dla nas. Umiejmy czcić Boga i dziękować Mu za dar życia – zachęcał metropolita częstochowski.

Abp Wacław Depo podkreślił, że wdzięczność za dar życia należy składać także w odniesieniu do narodu. – Naród to nie granice, nie ziemia, nie przestrzeń geograficzna. Naród to wspólnota ludzi – przypomniał metropolita częstochowski. Dodał, że „jest on taki jacy jesteśmy wobec siebie nawzajem”.

– Dzisiaj sumienia nam się przykryły zbyt politycznie. Dlatego jesteśmy podzieleni. Więcej niech będzie modlitwy, ufności w pomoc Boga i Bogarodzicy a nie w nasze plany, takie czy inne manewry polityczne czy militarne – apeluje arcybiskup.

Święto Narodzenia NMP to jeden z ważniejszych odpustów na Jasnej Górze. Bazylika jest pod wezwaniem Narodzenia Maryi. Na to święto przybywają koleje rzesze pielgrzymów. Dociera także pielgrzymka piesza. To grupa z Jaworzna, która przyszła już po raz 221.

Tegoroczne święto nabiera szczególnego wymiaru, bo to dzień wspomnienia 300. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. „Dzień Koronacyjny” na Jasnej Górze wypełniony jest nade wszystko wspólną modlitwą.

O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczy abp senior przemyski Józef Michalik. Na 14.00 zaplanowano drogę krzyżową, na 16.00 wspólny różaniec.

O 17.00 w bazylice zabrzmi koncert pt. „Korona – Cykl Świąt Maryjnych”. Będzie to kolejny muzyczny dar złożony Matce Bożej z okazji jubileuszu. Muzykę do tekstów hymnów liturgicznych z poszczególnych świąt maryjnych, przygotował o. Ireneusz Wybraniak, paulin z Warszawy.

O godz. 19.00 rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Ryłko, Archiprezbitera Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie.

W uroczystości jubileuszowe wpisuje się także I Ogólnopolski Kongres Różańcowy. Spotkanie modlitewno-naukowe odbywa się pod hasłem: „Różaniec ratunkiem dla świata”. Przybyli przedstawiciele różnych wspólnot kościelnych, których apostolstwo wiąże się z szerzeniem duchowości maryjnej i modlitwą różańcową.