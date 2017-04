Abp Depo przewodniczył Drodze Krzyżowej w centrum Częstochowy

„Chcemy prosić Ojca o zrozumienie naszych dróg, naszych podejmowanych krzyży, abyśmy je przeżywali w duchu wiary i zawierzenia Bogu do końca. Prosimy o wierność w miłości do końca, bo On nas umiłował do końca” – mówił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, do uczestników Drogi Krzyżowej, która wieczorem 7 kwietnia przeszła w centrum Częstochowy w kierunku Jasnej Góry.

Abp Depo przypomniał słowa św. Jana Pawła II, że „iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu”. – Dlatego dzisiaj podejmujemy Drogę Krzyżową. Idziemy drogą, którą przeszedł Chrystus. Wierzymy w to, że tak jak z Nim idzie z nami także Matka, nasza Królowa, Przewodniczka i Orędowniczka u boku Syna – mówił abp Depo.

Metropolita częstochowski zaapelował do uczestników nabożeństwa: „Przyjmijmy na nowo wezwanie, które zawarte jest w słowach: „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów”. Nie jesteście już niewolnikami, ale możecie wołać do Boga Ojcze”.

Arcybiskup nawiązując do pomnika św. Jana Pawła II – pielgrzyma podkreślił, że „pomnik symbolizujący pielgrzymującego św. Jana Pawła II jest dla nas zobowiązaniem”. – Dziękujemy Bogu za jego pontyfikat i za jego przykład wiernego życia, a także jego apostolskiej posługi – mówił arcybiskup i dodał, że „św. Jan Paweł II przechodząc przez cierpienie i śmierć nauczył nas, że chociaż rzeczywistość losu ludzkiego kończy się śmiercią, to nie wolno się jej bać, bo za śmiercią jest życie”.

Podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej modlono się rozważaniami papieża Franciszka z jego pielgrzymki do Polski.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zostało zorganizowane przez Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

W nabożeństwie wzięli udział m. in. abp senior Stanisław Nowak, duchowieństwo, rodziny z dziećmi, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego, alumni Niższego Seminarium Duchownego, osoby życia konsekrowanego, młodzież, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich, wolontariusze, którzy uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży.

Droga Krzyżowa zakończyła się na jasnogórskich błoniach wspólną modlitwą.

Tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej w centrum miasta zrodziła się w środowisku akademickim Częstochowy przed kilkunastu laty.