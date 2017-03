Abp Depo: wybierając Boga stajemy po stronie życia

– Wybierając Boga stajemy po stronie życia teraz i w wieczności – mówił abp Wacław Depo, który 2 marca przewodniczył w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych.

Temat marcowego spotkania brzmiał: „Święty Józefie prosimy: bądź patronem wielkopostnej odnowy życia małżeństw i rodzin, wyproś nam ducha przebłagania za grzechy przeciwko życiu”. Przybyłych na spotkanie pielgrzymów z całej Polski przywitał ks. prał. Jacek Plota, który wskazywał, że miesiąc marzec w sposób szczególny poświęcony jest św. Józefowi.

– Po raz kolejny staje przed nami św. Józef, wielki obrońca życia, małżonek Maryi i Opiekun Syna Bożego. Pokorny, milczący Święty, który mówi do nas również i dziś swoimi czynami, bo cuda przez Jego wstawiennictwo dokonują się także teraz w XXI wieku, co zostało udokumentowane w nowo wydanej książce „Cuda Świętego Józefa”. Św. Józef – świadek wiary uczy nas cichej i ofiarnej służby rodzinie i życiu, służby mającej swoje źródło i moc w Bogu – powiedział kustosz kaliskiej bazyliki.

Konferencję pt. „Małżeństwo – wspólna droga do świętości” wygłosili Karolina i Maciej Piech, małżonkowie którzy poznali się w drodze do Kalisza na spotkanie w Sanktuarium św. Józefa, absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, prowadzą działalność ewangelizacyjną w internecie ukazując piękno powołania małżeńskiego, są ambasadorami akcji Zdrapka Wielkopostna. Małżonkowie opowiadali, jak ważną rolę w ich życiu odgrywa wiara w Boga. Wskazywali, że swoimi doświadczeniami dzielą się na prowadzonym blogu. Rozmowę z gośćmi prowadził ks. prał. Leszek Szkopek.

Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, asystent kościelny przy Krajowej Radzie Katolików Świeckich, członek Sekcji Nauk Teologicznych Komisji Nauki Wiary, członek Komisji Duchowieństwa. Wraz z nim modlili się: biskup kaliski Edward Janiak, bp senior Stanisław Napierała, bp senior Teofil Wilski, ks. inf. Tadeusz Szmyt, wikariusz generalny ks. prał. Andrzej Latoń, o. Tadeusz Rydzyk, kilkudziesięciu kapłanów, wierni z diecezji kaliskiej, a szczególnie dekanatów kaliskiego drugiego, ostrowskiego drugiego i stawiszyńskiego oraz pielgrzymi z całej Polski.

W homilii celebrans podkreślił, że Bóg jest jedynym gwarantem życia człowieka. – Wybierając Boga stajemy po stronie życia teraz i w wieczności. Pragnieniem i wolą Boga jest przekazywanie życia i błogosławieństwo – stwierdził abp Depo.

Zaznaczył, że współczesny świat próbuje przekazać ludziom program odrywający ich od wiary w Boga i Jego planów, od wiary w Boga żywego i prawdziwego. – Świat ogłasza, że nie ma obiektywnej prawdy, że żyjemy w czasach tzw. postprawdy czyli nieistnienia Boga jako źródła prawdy i życia, a nasza wiara w Niego ogranicza czy nawet przekreśla ludzką wolność – mówił kaznodzieja.

Wskazywał, że Jezus poprzez cierpienie, krzyż i śmierć przywraca człowiekowi prawdziwą godność i wolność dzieci Boga jako mężczyzny i kobiety, jako wspólnoty ludzkiej. – Wybierając życie wybieramy równocześnie Chrystusa i wyrażamy wolę wcale niełatwej drogi, naśladowania Go w codzienności naszych dróg, brania codziennego krzyża, a to oznacza przyjęcie Jego sposobu życia, myślenia, zachowania i modlitwy – podkreślił metropolita częstochowski.

Wyraził ubolewanie, że współczesny świat nie boi się upowszechniać nowego stylu życia rodziny, a nawet zdrady człowieczeństwa. – Najbardziej jaskrawym przykładem jest decyzja Parlamentu Europejskiego z połowy stycznia 2017 roku, który zatwierdził dokument określający prawa robotów i wprowadzający pojęcie osoby elektronicznej. To jest normalny akt formalno-prawny w kierunku antyczłowieczeństwa. Przypisuje się prawa robotom, a odmawia się ich dzieciom poczętym pod sercem matki. Belgia jest pierwszym krajem na świecie, który ma pełnoprawnego obywatela robota zrównanego z prawami ludzkimi. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak daleko sztuczna inteligencja wkroczyła już w nasze życie, w prawo Europy? W tym miejscu trzeba mocno podkreślić słowa Benedykta XVI, który mówił, że „humanizm bez Boga jest nie tylko antyludzki, ale jest drogą do samounicestwienia” – zauważył hierarcha.

Zachęcał do modlitwy do św. Józefa o pogłębianie wiary. – Prośmy przez wstawiennictwo św. Józefa o głębię wiary i posłuszeństwa Bogu we wszystkich naszych wspólnotach rodzinnych i duchowych, we wspólnocie naszej ojczyzny. Uczmy się pilnie w tej szkole Józefa Kaliskiego i prośmy Ducha Świętego o potrzebne światło i pomoc – mówił abp Depo.

Przed zakończeniem Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone.

W swoim przemówieniu biskup kaliski wskazał, że 25 marca 2017 r. diecezja kaliska będzie obchodzić jubileusz 25-lecia powstania. Poinformował, że centralne uroczystości odbędą się 3 czerwca pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza z udziałem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego i nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio. Dziękował pierwszemu biskupowi kaliskiemu Stanisławowi Napierale, który przez 20 lat kierował diecezją, podejmował odpowiedzialne decyzje i tworzył struktury.

O. Tadeusz Rydzyk przypomniał, że inicjatorem modlitwy za rodziny w pierwsze czwartki miesiąca był bp Stanisław Napierała. Podzielił się też refleksją na temat rodziny i ochrony poczętego życia. Zachęcał, aby katolicy bronili rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety.

Spotkanie transmitowane było przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i Diecezjalne Radio Rodzina.