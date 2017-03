Abp Gądecki: 25. rocznica sakry przypomina mi o odpowiedzialności za Kościół

Rocznica sakry biskupiej to przede wszystkim okazja do uwielbienia Boga, który człowiekowi pozwala pełnić tak odpowiedzialne zadanie apostolskie w Kościele – mówi KAI abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 25 marca obchodzi 25. rocznicę przyjęcia święceń biskupich.

„Greckie słowo episkopos wskazuje na kogoś, kto potrafi spoglądać z góry, ale także na tego, kto patrzy sercem. Dlatego też rocznica święceń biskupich przypomina, jak pisał św. Paweł, o konieczności przekazywania zdrowej nauki, udzielania upomnień i przekonywania opornych, wszystko z miłości do Boga i do człowieka” – zauważa abp Gądecki.

Zdaniem jubilata „wysiłek pasterski każdego biskupa powinien zmierzać do budowania dojrzałej, spójnej i przemyślanej wiary każdego ochrzczonego człowieka”. „Ale też wielkim wyzwaniem pozostaje tworzenie atmosfery zgodnego współżycia między ludźmi, między religiami, kulturami i różnymi tradycjami” – zauważa w rozmowie z KAI metropolita poznański.

„Pamiętam duchową rozterkę na wieść o biskupstwie, przekazaną mi przez abp. Józefa Kowalczyka, ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce. Wtedy przywołał mnie do porządku stereotypowym: papieżowi się nie odmawia” – wspomina przewodniczący Episkopatu Polski.

„Od tamtego momentu starałem się wypełniać powierzone mi zadania w duchu dewizy biskupiej Opere et veritate, «Czynem i Prawdą». Pochodzi ona z Pierwszego Listu św. Jana. Hasło to wiele mówi w czasach, w których próbuje się wyznawać prawdę bez czynów, albo wykonywać czyny bez oglądania się na prawdę. Tymczasem wszelka miłość – tak do Boga, jak i do człowieka – potwierdzona jest przez czyny i prawdę” – zauważa abp Gądecki.

Metropolita poznański przypomina, że zgodnie z biblijną tradycją jubileusz obchodzony jest co 50 lat. „A zatem to jedynie połowa jubileuszu” – zaznacza przewodniczący Episkopatu Polski.

Uroczystości 25. rocznicy sakry biskupiej odbędą się w katedrze poznańskiej 26 marca o godz. 13 i będą transmitowane przez Telewizję Polonia i Radio Emaus. Wezmą w nich udział m.in. kard. Zenon Grocholewski i abp Salvatore Pennacchio. Nuncjusz Apostolski w Polsce przekaże jubilatowi list gratulacyjny od papieża Franciszka.

Abp Stanisław Gądecki przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego w 1973 r., a sakrę biskupią z rąk kard. Józefa Glempa w 1992 r. w katedrze gnieźnieńskiej. W 2002 r. został mianowany przeze Jana Pawła II arcybiskupem metropolitą poznańskim. Od 2014 r. jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.