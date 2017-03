Abp. Gądecki: bluźnierstwo wymaga modlitwy wynagradzającej

„Zło dobrem zwyciężaj, a zatem potrzeba naszej modlitwy wynagradzającej za bluźnierstwo jako wyrazu naszego miłosierdzia i potrzeba także sprawiedliwości” – mówił 2 marca podczas Poznańskiej Drogi Krzyżowej metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu nawiązał na zakończenie rozważań pasyjnych do „wiadomego warszawskiego spektaklu”, który nawołuje do „nienawiści i deprecjonowania ludzkiego życia, znieważa flagę państwową Watykanu i znieważa osobę św. Jana Pawła II”. „Golgoty Picnic ciąg dalszy” – mówił metropolita poznański.

Abp Gądecki przewodniczył drodze krzyżowej, która przeszła ulicami miasta Poznania z fary przed pomnik Poznańskiego Czerwca ’56. „Wyrazem miłosierdzia naszego Zbawiciela było to, że dobrowolnie poddał się szyderstwu i wzgardzie. I nam nie brakuje okazji do wypróbowania naszego miłosierdzia, bo wszelkie ideologie – razem z banalną egzystencją tych, którzy dryfują przez życie, starając się budować nowe pogaństwo – w swoim usiłowaniu pozbycia się Boga raz na zawsze prowadzą w końcu do pozbycia się człowieka” – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Gądecki przypomniał, że ze świętą praktyką postu trzeba łączyć dzieła miłosierdzia wyrażające się w różnej formie. „Dzieła miłosierdzia są tak rozliczne, że pozwalają całemu ludowi chrześcijańskiemu świadczyć uczynki miłości. Toteż nie tylko bogaci, ale nawet średnio zamożni i ubodzy mają możność udzielenia pomocy potrzebującym i w ten sposób zbiorowy wysiłek w czynieniu dobra ma dużą wartość, mimo że nie wszyscy mogą być jednakowo hojni” − zaznaczył metropolita poznański.

Krzyż z bazyliki farnej, która była tego dnia kościołem stacyjnym miasta Poznania, nieśli przedstawiciele poznańskich parafii oraz młodzież z Duszpasterstwa Młodzieży Jordan.

W nabożeństwie uczestniczyli poznańscy biskupi pomocniczy: bp senior Zdzisław Fortuniak, bp Grzegorz Balcerek, bp Damian Bryl, duchowieństwo, wierni miejskich i podmiejskich parafii wraz ze swoimi duszpasterzami, klerycy seminariów archidiecezjalnego i zakonnych Poznania, osoby życia konsekrowanego oraz harcerze.

Tegoroczne rozważania głoszone przy stacjach pasyjnych nawiązywały do objawień Matki Boskiej w Fatimie, w związku z przeżywamy jubileusz 100. rocznicy objawień, oraz akcentowały potrzebę czynienia miłosierdzia.

„Przy krzyżu nie jestem sam, są ze mną siostry i bracia, którzy troszczą się o to, abym nie zobojętniał, abym przy krzyżu rozpoznawał najgłębsze pragnienia serca” − mówił ks. Leszek Gólczyński SSCC.

Proboszcz parafii w Owińskach, gdzie znajduje się najstarsza figura Matki Bożej Fatimskiej w archidiecezji, przywołał też słowa św. Jana Pawła II, wygłoszone w fatimskiej bazylice, że to, co „najbardziej sprzeciwia się drodze człowieka do Boga, to grzech, trwanie w nim i negacja Boga”.