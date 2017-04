Abp Gądecki do kapłanów: żyjemy w czasach przełomu

Refleksja nad życiem we współczesnym świecie towarzyszyła homilii abp. Stanisława Gądeckiego podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek w katedrze poznańskiej. „W przestrzeni międzynarodowej dokonuje się zdecydowany przełom” – mówił do kapłanów przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Gądecki wyraził przekonanie, że „nadchodzą do nas bardzo pozytywne wiadomości. Kraje, które do tej pory bez oporu uzależniały się od międzynarodowej pomocy w zamian za przyjęcie przez nie zobowiązań wprowadzenia szeroko dostępnej, legalnej i bezpłatnej aborcji, masowej dystrybucji środków antykoncepcyjnych, rozszerzenia praktyki sterylizacji oraz objęcia dzieci – począwszy od przedszkola – programami oswajającymi od najmłodszych lat z pornografią, homo – czy transseksualizmem, zaczęły proces odwrotny”.

Metropolita poznański powołał się na ostatnią debatę „w nowojorskiej siedzibie ONZ poświęconą tzw. zrównoważonemu rozwojowi, która dowiodła, że takie kraje jak USA, Rosja, kraje arabskie i kraje Ameryki Południowej nie przyjęły dokumentu Komisji ds. Ludności i Rozwoju, który szerzył ideę tzw. praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz tzw. «wszechstronnej edukacji seksualnej»”.

„Pośród promotorów traktowania zabijania nienarodzonych dzieci jako prawa człowieka zdaje się pozostawać – poza Kanadą – sama już tylko Unia Europejska” – mówił abp Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zauważył, że także w Polsce następuje otrzeźwienie. „Oto minister kultury cofa – i całkiem słusznie – dotację dla obrazoburczego chorwackiego reżysera, który został wyznaczony na kuratora tegorocznego Malta Festiwal 2017. Kultura bowiem to to, co uczłowiecza człowieka, co czyni go bardziej ludzkim, a nie to, co prowadzi go do zezwierzęcenia” – zaznaczył abp Gądecki.

Metropolita poznański podkreślił, że współczesna kultura zawiera co najmniej trzy wymiary, stanowiące wyzwania dla Kościoła – sekularyzacja, związki kultury z nauką i zjawisko obojętności.

„Pośród tych wszystkich wyzwań, również kapłani – zajęci licznymi i różnorodnymi obowiązkami – muszą zastanawiać się nad tym, w jaki sposób nie ulec rozdarciu, w jaki sposób zespolić w jedno własne życie wewnętrzne z działalnością zewnętrzną” – przekonywał abp Gądecki.

Jako pomoc w wypełnianiu kapłańskiej misji metropolita poznański wskazał na potrzebę zjednoczenia z biskupami i z innymi braćmi w kapłaństwie, ponieważ to jedność z biskupem i kapłanami jest sprawdzianem wierności.

„Wierność powołaniu jest możliwa tylko dzięki wierności Boga, bo Bóg jest wierny i wypełnia to, co obiecuje. Kończy to, co zaczyna” – przekonywał abp Gądecki. Metropolita poznański zauważył, że to „Bóg domaga się od nas, abyśmy – na Jego podobieństwo – wszystkie, także najdrobniejsze czynności doskonale spełniali”.

„Dziękuję serdecznie każdemu z was za waszą liczną obecność i wspólnotę eucharystyczną. Udziałem wielu z Was jest radość i entuzjazm, inni być może cierpią, są zmęczeni, lub czują się zagubieni. We wszystkich pragnę uczcić wizerunek Chrystusa, który otrzymaliście wraz ze święceniami, owo niezatarte «znamię», które wyróżnia każdego z Was” – mówił do kapłanów abp Gądecki.

We Mszy św. w katedrze poznańskiej wzięło udział kilkuset kapłanów archidiecezji poznańskiej.