Abp Gądecki do prawników: „dzisiaj” Polski to kształtowanie sprawiedliwości społecznej według Ewangelii

Od momentu przyjęcia chrztu Kościół stał się jednym z najważniejszych fundamentów państwa polskiego. Także dzisiaj aktualne pozostaje wezwanie do kształtowania sprawiedliwości społecznej według Ewangelii – powiedział do prawników w poznańskiej katedrze abp Stanisław Gądecki.

W Poznaniu odbywa się ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem abp. Stanisława Gądeckiego „Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050. rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość”. Przybyło na nią kilkudziesięciu kanonistów, czyli specjalistów prawa kanonicznego, reprezentujących najważniejsze polskie uczelnie.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad uczeni wzięli udział we Mszy św. w katedrze poznańskiej. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w homilii mówił o „dzisiaj” Kościoła w Polsce w nawiązaniu do 1050. rocznicy chrztu Polski i 1050. rocznicy przybycia do Poznania pierwszego biskupa.

„Przyjęcie chrztu od pierwszych chwil zaowocowało rozwojem kultury narodowej we wszystkich dziedzinach; powstały pierwsze budowle murowane, poczynając od palatium Mieszka I, katedr w Poznaniu i Gnieźnie. Z wiary chrześcijańskiej czerpali najwybitniejsi twórcy malarstwa i rzeźby. Na ziemie Polski przybywali wybitni ówcześni intelektualiści” – mówił abp Gądecki.

Metropolita poznański przypomniał postaci wybitnych naukowców polskich podkreślając, że inspirowali się oni wiarą, chrześcijańskimi naukami i dziejami Kościoła. „Ludzie Kościoła organizowali powstanie pierwszych polskich uniwersytetów w Krakowie i w Wilnie. Spośród ludzi polskiego Kościoła wywodził się jeden z najwybitniejszych uczonych wszech czasów, Mikołaj Kopernik” – mówił abp Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił rolę Kościoła w budowaniu tożsamości narodu polskiego podczas zaborów, II wojny światowej i niewoli komunistycznej.

„Bez Kościoła, jego autorytetu, a w tym także bez nauk polskiego papieża św. Jana Pawła II, nie doszłoby do powstania związku Solidarności, która wstrząsnęła sowieckim imperium. Działalność tego związku, a przede wszystkim postawa Jana Pawła II, zapoczątkowały upadek komunizmu i przywrócenie demokracji milionom ludzi w Europie” – zauważył abp Gądecki.

Zastanawiając się nad wyzwaniami dzisiejszych czasów, metropolita poznański przypomniał słowa papieża Franciszka skierowane do Polaków z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski i jego zachętę „do wytrwałego kroczenia odnowioną drogą w świetle Chrystusa, do obrony życia ludzkiego i rodziny, do kształtowania sprawiedliwości społecznej według Ewangelii, do zabiegania w codziennym życiu o prawdziwą wolność”.

„Trzeba bowiem, aby wierni w Polsce także dzisiaj, w nowych warunkach, dali całemu światu wspaniały przykład życia według Ewangelii, cnót chrześcijańskich oraz prawdziwego duchowego rozwoju” – podkreślił abp Gądecki.

Uczestnicy ogólnopolskiej konferencji naukowej kanonistów polskich debatują nad tym, jak w 1050-letnich dziejach chrześcijaństwa w Polsce przebiegały regulacje relacji między Kościołem, narodem i państwem oraz jaką funkcję dzisiaj spełniają normy prawne w relacjach między tymi społecznościami.