Abp Gądecki: kościół jest gotów pomagać uchodźcom

Zgodnie ze swoją tradycją duszpasterską Kościół jest gotów aktywnie zaangażować się w realizację proponowanych przez papieża Franciszka inicjatyw, ale aby uzyskać pożądane rezultaty niezbędny jest wkład wspólnoty politycznej oraz społeczeństwa obywatelskiego, każde zgodnie z właściwą im odpowiedzialnością – mówił podczas nabożeństwa w intencji uchodźców abp Stanisław Gądecki.

Nabożeństwo „Umrzeć z Nadziei” zorganizowane przez Wspólnotę Sant’Egidio odbyło się w poznańskim kościele pw. św. Wojciecha. Wspominano tych, którzy zginęli w drodze do Europy, wszystkich odbywających podróż nadziei oraz tych, którzy już znaleźli schronienie w krajach europejskich.

„Wokół tematu uchodźców w ostatnim czasie rozbrzmiewa bardzo wiele różnych dyskusji. My dzisiaj zapraszamy do tego, aby wyciszyć się i usłyszeć z daleka głos tych, którzy ryzykując swoje życie pragną przedostać się do Europy, która jest dla nich miejscem nadziei” – usłyszeli uczestnicy nabożeństwa w komentarzu wprowadzającym, przygotowanym przez Wspólnotę Sant’Egidio.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w homilii przypomniał wyrażoną na Wawelu w 2016 r. prośbę papieża Franciszka o modlitwę w intencji uchodźców i migrantów we wszystkich polskich parafiach. „Myśląc o tych osobach winniśmy sobie najpierw uzmysłowić, że z wszystkimi tymi ludźmi łączy nas szczególna więź. Dla chrześcijanina ludzkość stanowi jedną rodzinę” – podkreślił abp Gądecki.

Metropolita poznański przekonywał, że w działaniu na rzecz uchodźców Kościół kieruje się zasadą: „dostrzegać Chrystusa w każdym bracie i siostrze w potrzebie, głosić i bronić godności każdego migranta, każdego przesiedleńca i każdego uchodźcy”.

„Kościół na przestrzeni wieków na wiele różnych sposobów był blisko przy ludziach w drodze. Liczne organizacje i programy dostarczyły tym osobom bezpośredniego wsparcia, zapewniając im schronienie, żywność, opiekę medyczną i programy na rzecz pojednania, jak również różne formy rzecznictwa” – przekonywał abp Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przypomniał słowa św. Jana XXIII, że „każdy człowiek ma prawo do życia, do nienaruszalności ciała, do posiadania środków potrzebnych do zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu życia”.

Metropolita poznański przestrzegał także przed kreowaniem negatywnego wizerunku uchodźców i ubiegających się o azyl, które prowadzi do wzrostu ksenofobii, nasilenia rasizmu, strachu i nietolerancji w stosunku do nich, a także swoistej „kultury podejrzliwości”, zrodzonej z ogólnego założenia o możliwym powiązaniu między azylem a terroryzmem.

„Środki masowego przekazu mają do odegrania ważną i odpowiedzialną rolę w kształtowaniu opinii publicznej, używając poprawnej terminologii, szczególnie w tym co dotyczy uchodźców, osób ubiegających się o azyl, a także innych form migracji, biorąc pod uwagę istnienie zróżnicowanych ruchów migracyjnych” – mówił abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu zauważył, że państwa mają wprawdzie prawo do podejmowania działań przeciwko nielegalnej emigracji przy poszanowaniu praw człowieka wszystkich obywateli, ale „w podejmowaniu problemu uchodźców i ubiegających się o azyl najważniejszym punktem odniesienia nie może być interes państwa czy bezpieczeństwo narodowe, lecz jedynie człowiek”.

Jednocześnie też „uchodźcy i ubiegający się o azyl mają obowiązki wobec państwa przyjmującego, których muszą przestrzegać. Obowiązkiem uchodźcy i migranta jest szacunek dla kultury i porządku prawnego państwa w którym przebywa” – podkreślił abp Gądecki.

Kulminacyjnym momentem nabożeństwa w intencji uchodźców była modlitwa, podczas której wymieniano imiona niektórych osób zmarłych w drodze do Europy, a także znak pokoju przekazany przez uczestników liturgii.