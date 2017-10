Abp Gądecki: potrzeba poważnej formacji duchowej kandydatów do kapłaństwa

Dwudziestu dwóch nowych kleryków rozpoczęło formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. – Im trudniejsze czasy, tym bardziej potrzebne jest wołanie o dogłębną formację wewnętrzną i intelektualną kleryków – mówił do uczestników inauguracji abp Stanisław Gądecki.

W poznańskim seminarium duchownym kształci się obecnie 77 alumnów. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski życzył im, by podejmowane przez nich wysiłki prowadziły do poważnego życia duchowego, „takiego, które by promieniowało i przemieniało lud Boży im powierzony”.

Metropolita poznański dzielił się swoimi spostrzeżeniami po spotkaniu Rady Konferencji Episkopatów Europy w Mińsku. Abp Gądecki wskazywał na wkład świętych Benedykta, Cyryla i Metodego oraz Teresy Benedykty od Krzyża na kształtowanie współczesnej Europy, podkreślił, iż dzieło europejskie znajduje swoje „wcielenie w chrześcijaństwie”, wskazywał, że przyszłość Europy zależy od umiejętności wychowania do dialogu i do prawdy.

Wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. Paweł Zając, który zastanawiał się nad możliwością łączenia naukowych poszukiwań z wrażliwością na nadprzyrodzoność. Prowincjał oblatów Maryi Niepokalanej przekonywał, że asceza badacza-historyka powinna zostać pogodzona z ukierunkowaniem na mistykę.

W homilii podczas Mszy św., która poprzedziła uroczystość inauguracyjną, ks. prof. Janusz Nawrot przekonywał kleryków, że Kościół oczekuje od nich posłuszeństwa biskupowi i siły wiary w czasach, kiedy chętnie atakuje się Kościół.

„Bóg oczekuje od was tej siły wiary i ducha, ponieważ zadania, które was czekają po otrzymaniu święceń, są ogromne” – mówił ks. prof. Nawrot. „Pomijajcie to wszystko, co może was osłabiać i nie rozmieniajcie na drobne wartości waszego powołania” – przekonywał kleryków poznański biblista.

Arcybiskupie Seminarium Duchowne to jedno z najstarszych seminariów w Polsce. Zostało utworzone przez bp. Adama Konarskiego w 1564 r., rok po uchwałach Soboru Trydenckiego, nakazującego biskupom tworzenie seminariów.

Siedziba uczelni znajduje się na Ostrowie Tumskim, w pobliżu katedry i rezydencji arcybiskupa metropolity poznańskiego, a klerycy odbywają studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.