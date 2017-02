Abp Gądecki przewodniczył Mszy św. w intencji chorych na depresję

Podziękowania dla wszystkich, „którzy z oddaniem służą chorym na depresję, pomagając im zachować wiarę w życie” wyraził dziś abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przewodniczył Mszy św. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie z okazji Światowego Dnia Walki z Depresją, który obchodzony jest 23 lutego.

W Mszy sprawowanej w kaplicy Kliniki Psychiatrii Sądowej uczestniczyła grupa chorych z tego zamkniętego oddziału, a także minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz personel medyczny, w tym z prof. Janusz Heitzman, dyrektor Instytutu.

Kapelan Kliniki Psychiatrii Sądowej, ks. dr Grzegorz Kudlak przypomniał na początku Mszy, że w Instytucie odbywa się leczenie i rehabilitacja osób chorujących psychiczne, ale także cierpiących na schorzenia neurologiczne. „To w tym miejscu pochylamy się nad chorymi i pomagamy im wrócić do zdrowia” – mówił ks. Kudlak.

Dodał, że w starania te zaangażowany jest cały zespół ludzi: lekarze, pielęgniarki, kapelani i wolontariusze. „Ewangeliczną zachętę: «chorych nawiedzać» uczynili oni swoją osobistą decyzję życiową” – podkreślił kapelan.

Zaznaczył też, że w kaplicach Instytutu Psychiatrii i Neurologii kapłani sprawują sakramenty i przypominają chorym i ich rodzinom, że Bóg nikogo nie odrzuca, ale czule troszczy się i okazuje swoje miłosierdzie.

Abp Stanisław Gądecki wskazał w homilii, że obchodzony 23 lutego Światowy Dzień Walki z Depresją ma poprawić świadomość społeczeństwa na temat zaburzeń psychicznych oraz wpłynąć na zmianę zachowań w stosunku do ludzi dotkniętych depresją.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Choruje na nią w ciągu całego życia kilkanaście procent populacji osób dorosłych. Jest ona czwartą najpoważniejszą chorobą zdrowotną na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw – wskazywał metropolita poznański.

Z tego tytułu chciałbym dzisiaj odnieść się do dwóch tekstów biblijnych, które mogą nam rzucić nieco światła na kondycję człowieka w depresji.

Abp Gądecki nawiązał do konferencji na temat „Depresja chorobą naszych czasów”, zorganizowanej w listopadzie 2003 r. przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

W wygłoszonym wówczas przemówieniu papież Jan Paweł II mówił, że pojęcie depresji jest zazwyczaj złożone. Obejmuje ono głębokie stany chorobowe, przyczyny psychologiczne (takie jak: utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy, strach przed odrzuceniem), ale także formy przejściowe, związane z trudnymi doświadczeniami, takimi jak: konflikty małżeńskie i rodzinne, poważne problemy zawodowe, samotność, przewlekła choroba, bezrobocie, śmierć bliskiej osoby.

Wyrażając niepokój z powodu coraz powszechniejszego występowania stanów depresyjnych abp Gądecki wskazał, że ujawniające się ludzkie słabości — psychiczne i duchowe — przynajmniej częściowo są skutkiem oddziaływania społeczeństwa. „Trzeba sobie koniecznie uświadomić, jaki wpływ mają na ludzi treści szerzone przez środki przekazu, które głoszą pochwałę konsumpcjonizmu, wzywają do natychmiastowego zaspokajania pragnień, do zabiegania o coraz większy dobrobyt materialny” – mówił hierarcha.

Przewodniczący KEP wskazywał sama w sobie i sama przez się depresja z pewnością nie jest grzechem. Niemniej, niektóre przyczyny depresji wynikają z grzesznego zachowania lub myślenia. „Gdy zatem nasze postępowanie znajduje się w sprzeczności z Ewangelią, jego rezultatem może być wina i depresja” – stwierdził abp Gądecki.

Wskazywał, że depresja oznacza, iż potrzebne jest dokonanie jakiejś zmiany oraz że sama silna wola nie wystarczy, aby zwalczyć depresję. Dlatego „nie można za pomocą siły woli uleczyć choroby, która posiada biologiczne, społeczne, psychologiczne i genetyczne podłoże”.

Abp Gądecki zachęcał do pomocy osobom cierpiącym na depresję, do wyciągania do nich pomocnej dłoni, tak by „pozwolić im odczuć dobroć Boga, włączyć ich we wspólnotę wiary i życia, w której mogliby czuć się akceptowani, rozumiani, wspomagani; w której – jednym słowem – czuliby się godni, aby kochać i być kochanymi”.

Na drodze duchowego rozwoju, mówił przewodniczący KEP, „bardzo pomocna może być lektura i rozważanie Psalmów, w których natchniony autor wyraża w modlitwie swoje radości i lęki”. Ponadto źródłem wewnętrznego pokoju będzie dla chorych udział w Eucharystii – „tak dzięki działaniu Słowa i Chleba życia, jak i przez uczestnictwo we wspólnocie kościelnej”.

Abp Gądecki zauważył, że „zjawisko depresji uświadamia Kościołowi i całemu społeczeństwu, jak bardzo konieczne jest wskazywanie ludziom, zwłaszcza ludziom młodym, wzorców osobowych oraz proponowanie określonych praktyk, które pomogą im wzrastać na płaszczyźnie ludzkiej, psychicznej, moralnej i duchowej”. Dlatego tak ważne jest rola osób i środowisk wywierających wpływ na młodego człowieka: rodziny, szkoły, ruchów młodzieżowych, stowarzyszeń parafialnych.

Klinika Psychiatrii Sądowej w Warszawie jest jednostką Instytutu Psychiatrii i Neurologii, realizującą działalność naukowo-badawczą wobec organów wymiaru sprawiedliwości, a także leczniczo–zabezpieczającą i rehabilitacyjną dla niepoczytalnych sprawców czynów zabronionych. Jest to oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia.

Kierownikiem Kliniki i Dyrektorem Instytutu Psychiatrii i Neurologii jest prof. Janusz Heitzman. Kapelanem Kliniki Psychiatrii Sądowej jest ks. dr Grzegorz Kudlak.