Abp Gądecki: religia jest integralną częścią ludzkiego bytowania

Konstytucja 3 maja przypomina nam, że religia jest integralną częścią ludzkiego bytowania – powiedział abp Stanisław Gądecki podczas Mszy św. odprawionej 3 maja na wałach jasnogórskich. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił też uwagę, że czczone tego dnia królowanie Maryi – Królowej Polski, wyraża się w służbie i miłości.

Nawiązując do obchodzonej 3 maja kościelnej uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, abp Gądecki przypomniał w homilii, że Maryję nazywamy królową ze względu na to, że jest matką Jezusa, naszego Króla. – Królewskość Maryi jest więc pośrednia, ponieważ tylko Pan Bóg jest Władcą najwyższym i jedynym, Maryja natomiast sprawuje nad nami królewską władzę, służąc nam swoją opieką – powiedział hierarcha. – Jej panowanie jest władzą miłości – stwierdził.

Przypomniał historię objawień włoskiego jezuity o. Mancinellego, będących podstawią kultu Maryi czczonej jako Królowa Polski. – Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego narodu, który jest Mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a Ja ci zawsze będę, jakom jest teraz, miłościwą – przytoczył abp Gądecki treść jednej z wizji.

Metropolita poznański przypomniał, że w oparciu o te objawienia król Jan Kazimierz III Waza złożył na odzyskanych z rąk Szwedów ziemiach lwowskich śluby narodu, polecając Maryi całe królestwo polskie.

Wspominając obchodzoną tego dnia rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja, przewodniczący KEP wskazał doniosłe znaczenie dokumentu, „który stał się kamieniem milowym historii polskiej myśli politycznej”. Hierarcha zwrócił uwagę, że stał się on jednak „testamentem gasnącej Ojczyzny”, ponieważ jego postanowienia obowiązywały tylko przez ponad rok, po czym obalony został przez armię rosyjską i wojska konfederacji targowickiej.

Jak podkreślił abp Gądecki, Konstytucja 3 maja przypomina nam, że religia jest integralną częścią ludzkiego bytowania. – Jej twórcy, choć sami nieraz zarażeni duchem wolterianizmu i sceptycyzmu, który wiał w ówczesnej Europie, umieli się wznieść ponad siebie. Nie bali się rozpocząć Preambuły konstytucji słowami: „W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego” – stwierdził przewodniczący KEP.

– Konstytucja majowa pośrednio podkreśliła też prawa narodów. Zwróciła uwagę na to, że każdy naród posiada prawo do istnienia. Prawo do własnego języka i kultury, przez które wyraża i umacnia to, co nazywamy jego pierwotną „suwerennością duchową” – powiedział abp Stanisław Gądecki.

Hierarcha przytoczył również konstytucję soborową „Gaudium et spes”, która zwraca uwagę, że prawa człowieka nie są regułami skonstruowanymi przez wspólnotę państw – nawet jeśli przyjęły je one w formie „statutowej“ – lecz są trwale wyznaczone jako wiążące normy społeczne tylko wówczas, gdy odnoszone są do Boga. – Prawa człowieka, oparte wyłącznie na geście politycznej ideologii, są ograniczone w czasie, gdyż w każdej chwili władza może zinterpretować i zrealizować je inaczej. Natomiast zakotwiczenie ich w Bogu wyłącza je z interwencji i dowolności ludzkiej – powiedział metropolita poznański.

Jego zdaniem, „Kościół głosi prawa ludzi, a także uznaje i wysoko ceni dynamizm czasów współczesnych, które te prawa pod każdym względem wspiera. Tendencja ta powinna być jednak przepojona duchem Ewangelii i chroniona przed wszelkiego rodzaju fałszywą autonomią”.

Arcybiskup przypomniał, że to nie interesy ekonomiczne, ani agnostyczno-ateistyczna ideologia tworzą wspólnotę losu obywateli europejskich, ani filozofię państwa w instytucjach europejskich. – To spuścizna kulturowa chrześcijaństwa jest najlepszym zabezpieczeniem przed pojawiającymi się nowymi ideologiami totalitarnymi, zagrażającymi godności człowieka, grożącymi zniszczeniem praworządnej demokracji i pluralistycznego społeczeństwa – wskazał.

– Naród nie jest bezkształtnym tłumem, bierną masą, którą można manipulować i traktować instrumentalnie. Wręcz przeciwnie, jest on zbiorowością składającą się z osób, z których każda winna posiadać możliwość kształtowania własnego zdania na temat spraw publicznych i radowania się wolnością wyrażania swojej wrażliwości politycznej oraz wykorzystywania jej w taki sposób, aby służyła ona dobru wspólnemu – powiedział przewodniczący KEP.

Zwrócił uwagę, że suwerenność narodu oznacza jego podmiotowość pod względem politycznym, ekonomicznym, społecznym, a także kulturowym. – Ten wymiar kulturowy posiada szczególną wagę jako źródło siły w przeciwstawianiu się różnym formom dominacji, które warunkują wolność danego kraju. Kultura stanowi gwarancję zachowania tożsamości narodu, wyraża i wspiera jego suwerenność duchową – wskazał.

Ponadto wszędzie tam, gdzie panuje Bóg, tam chrześcijanie i Kościół mogą współpracować ze wszystkimi ludźmi dobrej woli na rzecz ziemskiego i wiecznego zbawienia człowieka, wnosząc swój wkład w funkcjonowanie legalnej instytucji Państwa. – Tę współpracę Kościoła z Państwem należy jednak zawsze rozpatrywać krytycznie i z właściwym dystansem – dodał przewodniczący KEP.

Głównej liturgii sprawowanej na wałach jasnogórskich w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski towarzyszy ponowienie Milenijnego Aktu Oddania Matce Bożej.