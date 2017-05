Abp Gądecki: zachowanie nauki Jezusa jest znakiem prawdziwej miłości

„Między zachowaniem przykazań Bożych a miłością istnieje ścisły związek. Zachowanie przykazań, czyli nauki Jezusa, jest znakiem prawdziwej miłości” – mówił abp Stanisław Gądecki do członków i sympatyków wspólnoty Przymierze Miłosierdzia. Metropolita poznański przewodniczył Mszy św. wieńczącej zorganizowane po raz pierwszy w Poznaniu Misericordia Fest.

W największym poznańskim kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny zgromadziło się niemal 900 uczestników dwudniowego dorocznego spotkania członków wspólnot Przymierza Miłosierdzia z całego kraju, m.in. ze Szczecina, z Buku i Warszawy. Wydarzenie to jest zawsze wspólnym świętowaniem, uwielbianiem Boga i modlitwą za siebie nawzajem.

Metropolita poznański zauważył w homilii, że dzięki realizacji przykazania miłości doświadczamy miłości samego Boga. „Im bardziej potrafimy otworzyć się na miłość Ojca, tym bardziej czujemy się Jego dziećmi. Czując się kochanymi przez Boga, bardziej potrafimy kochać siebie nawzajem” – stwierdził abp Gądecki.

Mówiąc o obecności Jezusa w każdej Mszy św., przypomniał, że jest On obecny w słowie Bożym, w konsekrowanych postaciach chleba i wina oraz we wspólnocie zgromadzonych wokół ołtarza. Zaznaczył, że obecność Pana Jezusa w słowie i w konsekrowanych postaciach wymaga wiary, natomiast do człowieka niewierzącego może przemówić miłość wspólnoty.

„Dzięki wspólnocie miłości Jezus może w pełni objawić siebie oraz objawić kochające oblicze Ojca” – zauważył ks. arcybiskup.

Nawiązując do czytanej dziś Ewangelii, podkreślił, że Jezus nie pozostawił nas samymi, ale jest obecny w osobie Parakleta. „W naszym życiu nie ma ani jednej godziny, ani jednej minuty, ani ułamka sekundy, w której moglibyśmy doświadczyć opuszczenia nas przez Pana Boga” – przekonywał abp Gądecki. Zaznaczył, że to my sami oddalamy się od Niego przez nasz grzech i nieposłuszeństwo. Zbawiciel jest zawsze przy nas, czeka na nasz powrót i wyznanie miłości.

Podczas niedzielnej Mszy św., w obecności ojców założycieli powstałej w Brazylii wspólnoty, ks. Antonello Cadeddu i ks. Enrique Porcu oraz przewodniczącego Rady Wspólnoty ks. José Custodio, członkowie wspólnoty odnowili doroczne przyrzeczenia.

Kilkadziesiąt nowych osób, które złożyło przyrzeczenia po raz pierwszy, otrzymało statuty stowarzyszenia.

Wspólnota Przymierze Miłosierdzia jest katolickim stowarzyszeniem założonym w 2000 r. w Brazylii przez dwóch włoskich księży: o. Enrico Porcu i o. Antonello Cadeddu oraz misjonarkę Marię Paolę. Jego statut przyjął kard. Claudio Hummes w sierpniu 2005 r.

Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Sao Paulo w Brazylii, a w Europie misjonarze posługują w Portugalii, we Francji, w Belgii, Polsce i we Włoszech.

Rodzina Przymierza Miłosierdzia przyjmuje i jednoczy mężczyzn i kobiety, celibatariuszy i małżonków, świeckich i duchownych, ufnych w moc Ducha Świętego, którzy decydują się zostać ,,dziećmi Miłosierdzia”, by w różnych formach i na wiele sposobów czynić dzieła miłosierdzia, ewangelizować biednych i wspomagać ich zarówno materialnie, jak i duchowo.

Misericordia Fest, który po raz pierwszy odbyło się w Poznaniu, przebiegało pod hasłem „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła” (Łk 1,45).