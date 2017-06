Abp Głódź: budujmy jednoczącą wolność, wspartą o stabilny fundament moralnych zasad

Niech to będzie program dla Gdańska. Zamiast miraży „postępu i nowoczesności”: budowanie jednoczącej wolności – mądrej, odpowiedzialnej, wspartej o stabilny fundament moralnych zasad, o wielki depozyt tradycji, która tu w Gdańsku, nie raz ukazywała cenę wolności i wartość wolności – apelował podczas uroczystości Bożego Ciała metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź.

W homilii wygłoszonej podczas gdańskich obchodów uroczystości Bożego Ciała, abp Sławoj Leszek Głódź zachęcał do publicznego świadczenia o wierze, obrony wartości chrześcijańskich płynących z krzyża i budowania wolności opartej na stabilnych moralnych fundamentach.

Nawiązując do procesji eucharystycznej, będącej stałym elementem obchodów uroczystości Bożego Ciała, metropolita gdański przypomniał, że jest to procesja uwielbienia, dziękczynienia, nadziei, ale też świadectwo jedności i publicznie wyznawanej wiary.

– Dziś jesteśmy razem – katolicka wspólnota naszego miasta. Przez naszą obecność dajemy świadectwo o naszej katolickiej tożsamości. To ona jest wyrazistym znakiem Polski, naszej Ojczyzny. Jej historii, jej współczesności, także, wierzymy głęboko, jej jutra – mówił hierarcha.

Nawiązując do papieskiego wezwania: brońcie krzyża, abp Głódź przypominał, że wciąż jest ono aktualne.

“To polecenie, ten duchowy rozkaz skierowany do polskiej wspólnoty wiary (…) wciąż jest zadaniem – do wypełnienia. Choć od chwili, kiedy został wypowiedziany minęło dwadzieścia lat. Choć tak wiele w naszej ojczyźnie się zmieniło. Tyle rządów. Tyle opcji. Tyle zdarzeń o historycznym wymiarze!” – mówił. Zachęcał do reagowania w sytuacjach, kiedy obrażany jest Bóg, Kościół i wartości chrześcijańskie. Jako przykład stawania w obronie tych wartości, przywołał ubiegłotygodniowy Marsz dla Życia i Rodziny, który przeszedł m.in. ulicami Gdańska.

Nawiązując do postępu i nowoczesności, będących symbolem przemian Gdańska, przestrzegał przed błędnym pojmowaniem tych pojęć.

“Demon „postępu i nowoczesności” czyni wielkie spustoszenie w zachodniej Europie. Przykładów jest wiele. Nie można już w czasie Świąt Bożego Narodzenia ustawiać na palcach choinek – bo w ten sposób rani się uczucia tych, którzy za nic mają wielką tradycję chrześcijańską. Znikają krzyże z budynków publicznych. W coraz większej cenie jest Chrystofobia. Ta swoista alergia na chrześcijan. Ich wiarę, etos, kulturę, obyczaj” – mówił. Jako obraz niebezpieczeństw płynących z Polski wymienił m.in. “osobliwą narrację o wojennych dziejach Polski” gdańskiego Muzeum Historii Polski i zakłócanie uroczystości tzw. “miesięcznic smoleńskich”.

Abp Głódź zachęcił by przesłanie płynące z Gdańska budować w oparciu o wartości ewangeliczne i testament, jaki pozostawił temu miastu św. Jan Paweł II podczas swoich wizyt.

“Niech to będzie program dla Gdańska. Zamiast miraży „postępu i nowoczesności”: budowanie jednoczącej wolności – mądrej, odpowiedzialnej, wspartej o stabilny fundament moralnych zasad, o wielki depozyt tradycji, która tu w Gdańsku, nie raz ukazywała cenę wolności i wartość wolności: od Westerplatte po zmagania lat osiemdziesiątych. Zakorzenionej w Chrystusowym Krzyżu! W Eucharystii! W Ewangelii wolności. Bo przecież, „ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1)” – zachęcał hierarcha.