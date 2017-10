Abp Głódź do wykładowców i studentów Akademii Morskiej: wypłyńcie na głębię!

Do wypłynięcia na głębię, „aby z wdzięcznością popatrzeć w przeszłość, przyjąć Słowo Boże z entuzjazmem i z zawierzeniem popatrzeć w przyszłość”, zachęcił abp Sławoj Leszek Głódź wykładowców i studentów Akademii Morskiej podczas sobotniej inauguracji nowego roku akademickiego tej uczelni.

W gdyńskim kościele ojców redemptorystów pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka abp Sławoj Leszek Głódź przewodniczył uroczystej Mszy św. z okazji inauguracji roku akademickiego Akademii Morskiej.

We Mszy św. uczestniczyli minister Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, wiceminister Anna Moskwa – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, prof. dr. hab. inż. Janusz Zarębski – rektor Akademii Morskiej, prorektorzy i senat uczelni oraz pracownicy i studenci. Na modlitwie zgromadzili się również uczestnicy ogólnopolskiej inicjatywy duszpasterskiej „Różaniec do granic”.

Na początku homilii, metropolita gdański nawiązał do słów Ewangelii św. Łukasza: „Duc in altum!” (Łk 5,4). – Inauguracja roku akademickiego Akademii Morskiej jest okazją do spotkania i zachętą, aby wypłynąć na głębię. A to oznacza: z wdzięcznością popatrzeć w przeszłość, przyjąć Słowo Boże z entuzjazmem i z zawierzeniem popatrzeć w przyszłość. „Wypłyń na głębię” – „Duc in altum”. Altum oznacza także wspiąć się wyżej. Oznacza niebo, pełne morze. Oznacza dal. „Wypłyń na głębię” – tymi słowami św. Jan Paweł II wprowadził kościół w trzecie tysiąclecie – przypomniał kaznodzieja.

– I my dzisiaj chcemy z wdzięcznością popatrzeć na tę Alma Mater – Matkę Żywicielkę – Akademię Morską w Gdyni. Chcemy na nią popatrzeć z wdzięcznością, entuzjazmem i zawierzeniem – pokreślił.

Nawiązując do tego szczególnego wydarzenia duszpasterskiego, które obchodzone jest dziś w całej Polsce arcybiskup powiedział: „Dobiegają końca obchody setnej rocznicy objawień Maryi w Fatimie i sto czterdziestej rocznicy objawień w Gietrzwałdzie. Matka Boża prosiła nas, abyśmy gorliwie modlili się na różańcu. Realizując Jej wolę, pragniemy podjąć ten szczególny wysiłek, włączając się w „Różaniec do granic”. Zjednoczmy się we wspólnej modlitwie za nasze rodziny, nasz naród i cały świat”.

Metropolita gdański zachęcił też zebranych, aby byli zawsze tak jak Maryja i św. Jan blisko krzyża Jezusa. – Nasze życie trzeba na czymś oprzeć. Tak jak żagle na maszcie, tak my na Chrystusie i Jego Matce. Ale sam maszt nie wystarczy. Trzeba na nim rozpiąć żagle. Co więcej, potrzebny jest wiatr, by ruszyć. Maszt jest w kształcie krzyża. Tak też jest z naszą wiarą. Nie wystarczy sam krzyż. Trzeba być blisko krzyża, tak jak blisko krzyża była Matka Boża i św. Jan. Co więcej, by żaglowiec ruszył, potrzebny jest wiatr, a w naszym życiu potrzebny jest Duch Święty, aby nasza wiara była żywa – mówił.

Abp Głódź stwierdził, że oprócz badań naukowych i dydaktyki, zadaniem każdej uczelni wyższej jest też wychowywanie, czyli „dźwiganie społeczeństw wzwyż”. Przywołując słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Padwie w 1982 r., powiedział: „Bez względu na to, jaki jest przedmiot waszych [drodzy profesorowie] zainteresowań i nauczania, z powagą i entuzjazmem przyczyniajcie się do kształtowania ludzi rozmiłowanych w prawdziwej kulturze i czystej wolności, zdolnych do wypowiadania osobistych sądów w świetle prawdy, zaangażowanych w spełnianie tego wszystkiego, co jest prawdziwe, dobre i słuszne”.

Na zakończenie hierarcha życzył władzom uczelni i studentom „dobrej atmosfery panującej w uczelni, otwartości na innych, gotowości wysłuchania ich, podjęcia dialogu, budowania zaufania, wspólnego poszukiwania mądrości osadzonej na bojaźni Pana”.

W trakcie Eucharystii bp Głódź poświęcił również tablice upamiętniające uczniów i absolwentów szkół rybackich wraz z ich wychowawcą Karolem Olgierdem Borchardtem.

Bezpośrednio po Mszy św. wszyscy udali się procesjonalnie wraz z orkiestrą nad gdyńskie nadbrzeże, gdzie przy „Darze Pomorza” odbyła się uroczysta akademia inauguracyjna.