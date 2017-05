Abp Górzyński do dialonów: nieczystość i chciwość uważajcie za bałwochwalstwo

W konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie abp Józef Górzyński udzielił świeceń diakonatu sześciu alumnom Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”. Za bałwochwalstwo uważajcie wszelką nieczystość i chciwość – apelował do nich metropolita warmiński.

Diakonat to pierwszy stopień święceń. Diakoni mogą m.in. rozdawać Komunię Świętą, czytać Ewangelię, udzielać Chrztu czy błogosławić małżeństwa.

– Powołanie na tym etapie jest wzmacniane łaską sakramentu. Kandydatów do tego sakramentu polecamy dziś Bogu przez ręce Matki Kapłanów, Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – zaznaczył abp Górzyński.

W homilii przypomniał alumnom istotę ich posługiwania w Kościele. – Będziecie diakonami, to jest sługami Jezusa Chrystusa, który wśród swoich uczniów postępował jak ten, który służy. Wypełniając chętnie wolę Bożą, w duchu miłości służcie z radością Bogu i ludziom. Ponieważ nikt nie może służyć dwóm panom, za bałwochwalstwo uważajcie wszelką nieczystość i chciwość – mówił metropolita.

Kandydaci do święceń złożyli przyrzeczenie służby Kościołowi i chrześcijańskiemu ludowi oraz życia w celibacie, a także przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi i jego następcom. Abp Górzyński po modlitwie i nałożeniu rąk każdemu diakonowi przekazał księgę Ewangelii ze słowami „Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać”.

– Niech Boże błogosławieństwo was prowadzi i umacnia, abyście dotrzymali tych wszystkich obietnic, które złożyliście dziś przed Bogiem i Kościołem – powiedział na zakończenie liturgii abp Górzyński. Zwrócił się także do wiernych – Diakoni wypełniają wolę Boga samego. Świadomi tego, jak ważne jest to zadanie – pamiętajmy o nich w swoich modlitwach – zachęcał metropolita.