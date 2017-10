Abp Górzynski: Nowenna Gietrzwałdzka będzie nas uczyć wewnętrznej wolności

W przyszłym roku rozpocznie się zaplanowana na 9 lat i zainicjowana przez archidiecezję warmińską Nowenna Gietrzwałdzka, która pomoże nam w przeżywaniu dojrzałej wewnętrznej wolności, co jest zawsze warunkiem odrodzenia narodowego. Ważnym jej elementem będzie ogólnopolski Dzień Pokuty, który być może zostanie wpisany w kościelny program obchodów niepodległości – powiedział w rozmowie z KAI abp Józef Górzyński, który zgłosił taką inicjatywę Konferencji Episkopatu Polski.

– Obchody 140. rocznicy objawień w Getrzwałdzie jeszcze trwają – informuje abp Górzyński, choć, jak dodaje, sezon pielgrzymkowy bynajmniej się nie skończył. Wciąż przybywają bardzo liczne grupy z całego kraju. Kolejnym akcentem tegorocznych obchodów będzie sesja naukowa, które odbędzie się w listopadzie. „Tam też podsumujemy tegoroczne obchody” – dodał.

Metropolita warmiński poinformował, że w przyszłym roku rozpocznie się 9-letnia nowenna, przygotowująca Polaków do obchodów 150-lecia objawień. Wyjaśnił, że objawienia gietrzwałdzkie niosą w sobie bardzo istotny element duchowego przygotowania Polaków do odzyskania niepodległości. – Matka Boża kiedy wzywa do przemiany i do pracy nad wadami narodowymi, wzywa do przemiany, która jest wezwaniem do wewnętrznej wolności – powiedział arcybiskup.

Abp Górzyński przypomina, że wydarzenia gietrzwałdzie były ważnym impulsem w kierunku odradzania się polskości. Polacy byli bardzo poruszeni tym, że Matka Boża mówiła w języku dla nich zrozumiałym. Echo tych objawień miało miejsce nie tylko na Warmii, gdzie znajduje się Gietrzwałd ale i w pozostałych zaborach i częściach Polski.

Metropolita warmiński informuje, że skierował propozycję do Konferencji Episkopatu, dotyczącą zorganizowania w Gietrzwałdzie ogólnopolskiego Dnia Pokuty jako drogi do odrodzenia narodowego. – A tak pomyślany Dzień Pokuty mógłby zostać włączony do programu obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości – dodał.

– Nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie, gdyż nie mamy jeszcze ostatecznego programu kościelnych obchodów stulecia niepodległości Polski – wyjaśnił abp Józef Górzyński.