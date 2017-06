Abp Górzyński w Boże Ciało: „Bóg wchodzi w nasze codzienne życie”

„Nim Chrystus wstąpił do nieba, pozostawił Kościołowi pokarm na życie wieczne, którym jest On sam, bo chce być Bogiem z nami, który towarzyszy naszej codzienności. Tak został z nami aż do skończenia świata. Ten Bóg wchodzi w nasze codzienne życie. Dlatego przechodzimy przez miejsca, gdzie dzieją się nasze ziemskie sprawy. On jest w nich obecny” – mówił abp Józef Górzyński podczas uroczystości Bożego Ciała w Olsztynie.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie, której przewodniczył metropolita warmiński. Po Eucharystii wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Przy drugim, na pl. św. Jana Pawła II, abp Józef Górzyński wygłosił homilię, w której podkreślał wagę służby na rzecz drugiego człowieka.

Nawiązywał do życia św. Brata Alberta, który uczył nas prawdy o Chrystusie dobrym jak chleb. – Podejmujmy tę drogę w naszej codzienności. Jest to odpowiedź na słowa Chrystusa, który mówił: „Wy dajcie im jeść”. My, uczniowie Jezusa, winniśmy to robić, podejmować drogę do bliźniego, by pomóc każdemu iść drogą zbawienia – wyjaśniał abp Górzyński.

Odwoływał się do słów Matki Bożej wypowiedzianych podczas objawień w Gietrzwałdzie, które miały miejsce 140 lat temu. – Maryja zwraca uwagę na Jezusa Chrystusa i wskazuje na Eucharystię. Na pytania zadawane Matce Bożej podczas objawień, Ona odpowiada odsyłając właśnie do Chrystusa Eucharystycznego. Każe uczestniczyć we Mszy św., nie zapominać o obecności jej Syna wśród nas, obecności, która niesie pomoc w bardzo konkretnych, życiowych sprawach – podkreślał metropolita.

Zaznaczał, że jako uczniowie Chrystusa winniśmy również służyć drugiemu człowiekowi. – Czujemy się powołani do tego, aby tę prawdę przekazywać światu, kim On jest. Głosić tę prawdę poprzez naszą wiarę w Niego, wyrażaną miłością do Boga i bliźniego. Jezus każe nie odsyłać potrzebujących, ale wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Potrzebujący są wśród nas. Jaką damy im odpowiedź? Dla nas jest jedna. Mamy zachować się zgodnie ze słowami Chrystusa: „Wy dajcie im jeść” – mówił metropolita.

Procesja Bożego Ciała zakończyła się przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Abp. Józef Górzyński dziękował wszystkim, którzy włączyli się w organizację procesji. Dziękował wiernym za liczne uczestnictwo.