Abp Henryk Hoser papieskim wysłannikiem specjalnym do Medjugorje

Ojciec Święty mianował abp Henryka Hosera SAC specjalnym wysłannikiem Stolicy Apostolskiej do Medjugorje – czytamy w komunikacie watykańskiego Sekretariatu Stanu.

Abp Hoser nadal będzie sprawował urząd biskupa warszawsko-praskiego. Oczekuje się, że jego misja zostanie wypełniona do końca lata bieżącego roku. Jej celem jest pogłębienie znajomości sytuacji duszpasterskiej w Medjugorie, a przede wszystkim potrzeb wiernych udających się tam z pielgrzymką. Na tej podstawie abp Hoser ma zaproponować możliwe działania duszpasterskie w przyszłości. Misja ta będzie miała zatem charakter czysto duszpasterski – czytamy w komunikacie Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

Medjugorje leży w diecezji Mostar na terenie Bośni i Hercegowiny. Według słów grupy młodych mieszkańców tej miejscowości, 24 czerwca 1981 r. zaczęła im się ukazywać Matka Boża, przekazując przesłania. „Spotkania” te trwają do dzisiaj i są związane nie z miejscem (zdarzają się także poza Medjugorjem), ale z osobami wizjonerów. Właśnie niespotykana w historii tego typu zjawisk długotrwałość i brak ich ostatecznego zakończenia są jedną z głównych przyczyn, dla których Kościół katolicki nie wypowiedział się ostatecznie na temat ich nadprzyrodzonego charakteru.

Dotychczas Stolica Apostolska za miarodajne uznaje stanowisko episkopatu byłej Jugosławii z 1991 r., w myśl którego nie można potwierdzić nadprzyrodzonego charakteru zjawisk zachodzących w Medjugorju. Dopóki tak się nie stanie, nie można organizować tam oficjalnych pielgrzymek. Mimo to przybywający do tego miejsca wierni powinni być otoczeni opieką duszpasterską. Co roku przyjeżdża do Medjugorja ok. 2 mln ludzi.

18 stycznia 2014 roku zakończyła swoje prace międzynarodowa komisja badająca domniemane objawienia Matki Bożej, której przewodniczy kard. Camillo Ruini. O rezultacie jej badań ma poinformować i wydać orzeczenie w tej sprawie Kongregacja Nauki Wiary. Zdaniem obserwatorów nastąpi to dopiero po zakończeniu misji abp Hosera.

Treść komunikatu watykańskiego Sekretariatu Stanu:

Nominacja Specjalnego Wysłannika Stolicy Apostolskiej do Medjugorje

Dnia 11 lutego 2017 r. Ojciec Święty zlecił ks. abp. Henrykowi Hoserowi SAC, biskupowi warszawsko-praskiemu udanie się do Medjugorje w charakterze Specjalnego Wysłannika Stolicy Apostolskiej.

Misja ma na celu dokładniejsze poznanie tamtejszej sytuacji duszpasterskiej, a zwłaszcza potrzeb wiernych, którzy tam pielgrzymują, i w oparciu o to zasugerowanie ewentualnych inicjatyw duszpasterskich na przyszłość. Będzie mieć więc ona charakter wyłącznie duszpasterski. Przewiduje się, że ks. abp Hoser, kontynuując posługę biskupa warszawsko-praskiego, zakończy tę zleconą misję latem bieżącego roku.