Abp Hoser: bez osobistej relacji z Chrystusem nie będziemy Jego świadkami

Bez osobistej relacji z Chrystusem nie będziemy Jego świadkami w świecie – podkreślił abp Henryk Hoser. Uroczystą Mszą św. w parafii Bożego Ciała na stołecznym Kamionku, a obecnie konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej zakończyły się „Misje Święte”, które poprowadzili bracia z zakonu franciszkanów z Niepokalanowa. W ten sposób wierni przygotowywali się do jubileuszu stulecia parafii.

Przywołując w homilii postać Abrahama, biskup warszawsko-praski podkreślił, że wiara realizuje się poprzez wypełniania woli Boga. – Gdzie w życiu szukamy oparcia? Kogo się słuchamy? Skąd czerpiemy naszą życiową mądrość? – Od Jezusa czy od Jego przeciwnika? Od prawdziwych proroków czy od fałszywych, którzy nas zwodzą? – pytał abp Hoser.

Podkreślił, że cała filozofa życia chrześcijanina polega na słuchaniu Jezusa. – On posyła nam Ducha Świętego, byśmy byli w stanie zrozumieć to, co on nam powiedział i umieli to zrealizować w życiu – powiedział kaznodzieja.

Abp Hoser zwrócił uwagę, że jednym z warunków pójścia za Chrystusem jest zostawienie wszystkiego, co człowiekowi przeszkadza. – Trzeba zrobić sobie rachunek sumienia z tego, w jakiej mierze żyjemy dla innych. Na ile jesteśmy chrześcijanami, czyli świadkami Chrystusa, którego spotkaliśmy, z którym mamy życiowy kontakt, z którym rozmawiamy, do którego się modlimy, w którego się wsłuchujemy – zaapelował biskup warszawsko-praski.

Podkreślił, że chrześcijanin nigdy nie czuje się samotny i opuszczony, bo ma Ojca i Matkę w niebie. – Ta relacja trzyma go w pionie i powoduje, że nie zamyka się w sobie, ale wychodzi do innych – zauważył.

Nawiązując do przeżywanej w kościele drugiej Niedzieli Wielkiego Postu jako niedzieli Ad Gentes bp warszawsko-praski przypomniał również o odpowiedzialności za dzieło misyjne Kościoła. Podkreślił, że modlitwa za misjonarzy jest niczym broń, która przeszywa niebo.

Na zakończenie liturgii wprowadzono relikwie św. Faustyny do bocznej kaplicy świątyni.