Abp Hoser: Białe plamy naszej najnowszej historii powinny być wyjaśnione

Białe plamy naszej najnowszej historii powinny być wyjaśnione – podkreślił abp Henryk Hoser. W święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła księża wyświęceni 40 lat temu przez Stefana Kardynała Wyszyńskiego, świętowali swój jubileusz w stołecznej archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Uroczystej Mszy św. przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.

Nawiązując w homilii do wydarzeń biblijnych, abp Hoser zwrócił uwagę na symboliczny wymiar czterdziestu lat jako czasu dojrzewania. Zachęcając do zaufania Bożemu prowadzeniu, jako wzór do naśladowania dla kapłanów wskazał postać Mojżesza, któremu Pan powierzył lud Izraela.

– Czterdzieści lat temu Bóg wkroczył w wasze życie, podobnie jak i w jego, i nieustannie was prowadzi. Czasami szamoczemy się myśląc, że nasze ludzkie kalkulacje są lepsze. Tymczasem niekiedy trzeba iść na ślepo drogą, którą Kościół nam wyznacza. Wówczas Bóg posyła nam Swojego Ducha ze wszystkim darami. On bowiem doskonale wie, gdzie nas prowadzi i co jest nam potrzebne – przekonywał kapłanów abp Hoser.

Nawiązał również do wydarzeń lat siedemdziesiątych nazywając wyświęconych wówczas księży ‘świadkami najnowszej historii Polski’.

– Podejmując drogę powołania mogliście obserwować rozruchy robotnicze, powstanie KOR-u czy Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Następnie miały miejsce bardzo trudne lata wykluwania się tej Polski, która jest naszą Ojczyzną – w której możemy dziś bez wahania śpiewać: „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie” – zwrócił uwagę biskup warszawsko-praski.

Podkreślił jednocześnie, że nie wolno zapomnieć o kapłanach, którzy w tamtych latach zostali zamordowani. Przywołał postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz śp. ks. Sylwestra Zycha, który był kolegą kursowym księży świętujących dziś 40 lat kapłaństwa. – Widzimy, ile jest jeszcze białych plam w naszej najnowszej historii, które powinny być wyjaśnione – stwierdził abp Hoser.

Nawiązując do nauczania papieża Franciszka, biskup warszawsko-praski zachęcał prezbiterów, by ich posługa zawsze przepełniona była chrześcijańską radością. – Jej źródłem jest sam Bóg, który jest substancjalnym pięknem i dobrem. Wchodząc zatem z Nim w głęboką relację w naszych ludzkich sercach będzie rodziła się prawdziwa radość – zauważył duchowny.

Po administracyjnym podziale Kościoła w roku 1992, kapłani wyświęceni 40 lat temu przez Stefana Kardynała Wyszyńskiego, posługują obecnie w trzech diecezjach: archidiecezji warszawskiej, diecezji warszawsko-praskiej oraz diecezji łowickiej. Z tego grona pięciu już nie żyje.