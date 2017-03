Abp Hoser: Bóg jest jedynym źródłem życia we wszechświecie

Bóg jest jedynym źródłem życia we wszechświecie – podkreślił abp Henryk Hoser. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu bp warszawsko-praski przewodniczył uroczystej Mszy św. w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, która jest w stolicy kościołem stacyjnym.

Przywołując w homilii biblijny obraz raju i upadku człowieka abp Hoser zwrócił uwagę na godność ludzkiej osoby. – Powiedzenie, że nie wolno jeść z „Drzewa Życia” oraz „Poznania Dobra i Zła” pokazuje, że jedynym źródłem życia w kosmosie jest Bóg. Mimo naszej rozwiniętej technologii do dziś nikomu nie udało się stworzyć żywej komórki z materii martwej – powiedział kaznodzieja. Zwrócił przy tym uwagę, że człowiek posiada atrybut życia w stopniu o wiele większym niż inne stworzenia. – Jako ludzie mamy nie tylko życie biologiczne, ale również życie duchowe, dzięki któremu mamy możliwość spotkania Boga, rozmawiania z Nim – słowem poznawania Go. Z faktu noszenia w sobie Bożego odbicia wynika godność człowieka – tłumaczył bp warszawsko-praski.

Ostrzegł przed pokusą zbyt mocnej koncentracji na tym, co doczesne z zaniedbaniem sfery ducha. – Tendencję te wyraźnie widać we współczesnym neopogaństwie, które dąży do tego, by człowiek zaspokajał wszystkie swoje potrzeby cielesne, nawet w nadmiarze. Wyrazem tego jest zmierzanie do życia w nieustannym komforcie i przyjemności. Nawet dzieci nie uczy się już dziś poprzez wysiłek tylko przez zabawę – zwrócił uwagę abp Hoser.

Podkreślił, że bez karmienia się Bożym Słowem wiara w człowieku umiera, a on sam się powoli degraduje. – Słowo Pana jest pożywieniem dla naszej duszy. Bez Niego nasza wiara umiera, a jeśli umiera wiara, to również umiera Kościół – stwierdził duchowny.

Bp warszawsko-praski zachęcał też do wykorzystania propozycji duszpasterskiej jaką jest inicjatywa kościołów stacyjnych. – Każda okazja do zatrzymania się w świątyni jest szansą na przemyślenie swojego życia i otwarcia się na nowe horyzonty oraz przyjęcia nowych sił i nowych energii do dalszego życia – powiedział abp Hoser. Dziś kościołem stacyjnym jest parafia bł. Władysława z Gielniowa.