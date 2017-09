Abp Hoser: Bóg jest kluczem do zrozumienia tajemnicy ludzkiego życia i losów świata

Bóg jest kluczem do zrozumienia tajemnicy ludzkiego życia i losów świata – podkreślił abp Henryk Hoser. W wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi biskup warszawsko-praski przewodniczył Mszy św. w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Rybienku Leśnym, gdzie w roku 1920 żołnierze bolszewiccy w bestialski sposób zamordowali kilku polskich oficerów. Uroczystości odbyły się z okazji nawiedzenie kopii Jasnogórskiego Wizerunku, który peregrynuje po diecezji warszawsko-praskiej.

W homilii abp Hoser podkreślił rolę Matki Bożej w tajemnicy zbawienia mówiąc, że jest Ona najkrótszą drogą do nieba. – To co Ewa popsuła a co nazywamy katastrofą początku, to Maryja naprawiła stając się bramą dla Jezusa Chrystusa – Odkupiciela ludzkości. Przez Nią – przez Jej człowieczeństwo Syn Boży przyjął ludzką naturę stając się, jak sam to często mówił ‚Synem Człowieczym’ podkreślając tym samym, że przyjął ludzkie ciało – mówił kaznodzieja.

Abp Hoser nazwał Maryję nauczycielką prawdziwej miłości, która jest szukaniem dobra drugiej osoby. – Jakże trudno nam kochać tych, pośród których żyjemy na co dzień. Tymczasem Ona pokazuje nam jak dostrzegać w nich ukryte dobro i jak pomagać im się rozwijać, jest bowiem Matką pięknej miłości – mówił biskup warszawsko-praski.

Podkreślił, że tylko patrząc Bożymi oczami na drugiego i na rzeczywistość, która nas otacza można dostrzec ukryty sens i zrozumieć tajemnicę ludzkiego życia.

Przypominając o roli Maryi w zwycięstwie nad bolszewikami w 1920 roku abp Hoser prosił by zawierzać Jej losy osobiste i narodowe. – Ta, która zwyciężyła czerwoną zarazę idącą ze wschodu jest naszą Matką i Królową. Prośmy Ją zatem żeby nasza wiara nie ustała, żebyśmy nie ulegli ‚syrenim głosom’, które zachęcając do budowania życia bez Boga, do ignorowania Go, czy wręcz szydzenia z Niego. Jesteśmy przecież Jej dziećmi i Jej poddanymi. Walczmy zatem o Jej cześć – zaapelował abp Hoser.

Peregrynując po diecezji warszawsko-praskiej kopia Jasnogórskiego Wizerunku potrwa do 16 czerwca nawiedzając wszystkie parafie, ośrodki duszpasterskie i domy zakonne.