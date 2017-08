Abp Hoser do katechetów: wiedza powinna budować wiarę

Przekazywana wiedza powinna budować wiarę. Intelektualizm etyczny nikogo jeszcze nie zbawił – powiedział abp Henryk Hoser, w związku ze zbliżającym się początkiem nowego roku szkolnego. Biskup diecezji warszawsko-praskiej spotkał się w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika z nauczycielami religii pracującymi na terenie diecezji.

Przyrównując katechetów do soczewki, w której odbija się światło, abp Hoser zachęcał ich do otwartości na Ducha Świętego. – Bóg was prowadzi posyłając wam konkretnych ludzi i przygotowując sytuacje. By jednak to dostrzec, by stać się Jego narzędziem, potrzeba z waszej strony modlitwy za siebie i za uczniów, do których idziecie. Wówczas Duch Święty będzie udzielał wam daru roztropności – mówił biskup warszawsko-praski.

Przestrzegł jednocześnie nauczycieli religii przed szufladkowaniem uczniów. – Zachowanie wielu z nich jest bardzo często wypadkową środowiska, z którego podchodzą. Trzeba zatem wiedzieć skąd pochodzą, z jakich rodzin i co je ukształtowało. Wiele dzieci nosi w sobie smutek i agresję spowodowaną urazami jakich doznały poprzez negatywne doświadczenia. W końcu jedna trzecia małżeństw w naszym kraju rozpada się. Rozstanie rodziców ma ogromny wpływ na psychikę i rozwój nie tylko dziecka ale i młodego człowieka – zwrócił uwagę abp Hoser. Przyznał, że w szkołach jest również spore grono uczniów mocnych poprzez to, że byli wychowywani w sposób integralny przez kochających ich rodziców.

Stwierdził, że tym co najmocniej przemawia to młodego człowieka to świadectwo życia nauczyciela. – Dzieci i młodzież doskonale wyczuwają – czy ten kto się do nich zwraca jest osobą prawdziwą. Są bowiem niezwykle wyczuleni na słowa, gesty, sposób zachowania, a nawet sposób ubrania, które mogą być spójne bądź nie – zwrócił uwagę kaznodzieja.

Podkreślił, że młodzież trzeba kochać. – Oni muszą czuć, że ich akceptujmy takimi jacy są, razem z ich pytaniami, wątpliwościami, problemami, brakami, a nawet niewiedzą religijną. Zwrócił jednocześnie uwagę, że przekazywana na lekcjach religii treści powinna przede wszystkim budować wiarę, która jest kontaktem z żywym Bogiem.

– Intelektualizm etyczny nikogo jeszcze nie zbawił – stwierdził abp Hoser tłumacząc, że dziecko które wie, że Bóg istnieje, że jest obecny w jego życiu i wchodzi On w relację z człowiekiem, jest w stanie nauczyć się modlitwy, która jest rozmową – modlitwy, w czasie której może ono powierzać Panu swoje troski, bolączki, dzielić się swoimi radościami.

Po liturgii Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska zwróciła uwagę na wychowawczy wymiar szkoły. Podkreśliła, że nie jest to tylko miejsce nauki i pracy. – To tu uczniowie odkrywają świat, kształtują swoje postawy, rozpoznają wartości, rozwijają swoje zainteresowania i szczególne pasje – mówiła.

Nawiązała również do nowej podstawy programowej podkreślając, że wszyscy muszą zaangażować się w tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych i statutów szkoły. – Wraz z wejściem w życie nowej ustawy wejdą też nowe rozporządzenia, w tym między innymi w kwestii oceniania, egzaminu ośmioklasisty, czy nowy pakiet pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizacji nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem tego jest wyposażenie szkoły we wszystkie instrumenty, dzięki którym będzie mogła jeszcze lepiej przygotować dzieci i młodzież do dokonywania odpowiedzialnych wyborów. – powiedziała Aurelia Michałowska.

Podkreśliła, że kształtowanie dojrzałych postaw jest możliwe dzięki spójnym działaniom całej społeczności szkolnej. Zaznaczyła, że lekcja religii jest integralnym elementem współczesnej szkoły a jednym z najważniejszych zadań nauczyciela religii jest wspomaganie wychowania młodego człowieka. – Dobry nauczyciel to taki, który jest autorytetem dla uczniów, wzorem jaki daje poprzez przykład swojego życia. – stwierdziła Mazowiecki Kurator Oświaty.

W tym roku okolicznościowy referat zatytułowany „Ze wsparciem Aniołów Stróżów” wygłosił brat Tadeusz Ruciński. Na terenie diecezji warszawsko-praskiej pracuje około 800 katechetów. W tym 2/3 to osoby świeckie.