Abp Hoser do strażaków: wasza służba to prawdziwa walka o ludzkie życie, a nie symulacje

Wasza służba to nie symulacje, ale prawdziwa walka o ludzkie życie. Ratując innych, sami możecie zginąć, dlatego musicie być dobrze wyszkoleni – podkreślił abp Henryk Hoser, zwracając się do studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Inaugurację nowego roku akademickiego uczelni rozpoczęła uroczysta Msza św. w katedrze warszawsko-praskiej, gdzie mieszczą się relikwie św. Floriana – patrona strażaków.

W homilii abp Hoser wskazał formację strażacką jako modelową i niezwykle elitarną, działającą z mandatu społecznego. – Wstępujecie do bardzo wymagającej służby mundurowej, która nie prowadzi symulowanych ćwiczeń czy manewrów, ale idzie na rzeczywisty front walki, w którym nie tylko naraża się własne życie, ale można je nawet stracić – zauważył hierarcha.

Wspomniał, że służba strażacka nie ogranicza się tylko do akcji ratunkowych w czasie pożarów. – Spieszycie z pomocą poszkodowanym w czasie powodzi, przy zagrożeniach chemicznych, w wypadkach drogowych wymagających ciężkiego sprzętu – wymieniał abp Hoser.

Nawiązując do ostatnich huraganów, które przeszły przez Polskę, arcybiskup wyraził uznanie strażakom za ich szybką akcję. – Zdaliście egzamin, mimo to nie doceniono waszej służby. Wielu mówiło, że państwo nie przyszło poszkodowanym z pomocą, tymczasem już od pierwszych godzin wy byliście na miejscu, intensywnie pracując. Dzięki prowadzonej przez was całonocnej akcji, rano drogi do obozu harcerskiego były już przejezdne, dlatego jesteśmy wam niezwykle wdzięczni – powiedział abp Hoser.

Na zakończenie zachęcił studentów do intensywnej pracy nad sobą, by w sposób kompetentny mogli nieść pomoc potrzebującym. – Żołnierze mówią: „Łatwy trening to trudna wojna, zaś wymagający trening to łatwa wojna”. Niech zatem dyscyplina zewnętrzna i wewnętrzna, która was obowiązuje, ułatwi wam przyszłą służbę wymagającą ogromnej dyspozycyjności – podsumował abp Hoser i polecił przyszłych oficerów opiece św. Floriana i św. Michała Archanioła – patronów katedry warszawsko-praskiej.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest jedyną w kraju i jedną z nielicznych na świecie wyższą państwową uczelnią kształcącą pożarniczą kadrę oficerską oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego.