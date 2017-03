Abp Hoser: Jubileusz to zobowiązanie dla przyszłości

Jubileusz to zobowiązanie dla przyszłości. Współpracując z Bogiem mamy odpowiadać na dzisiejsze wyznania, które niesie świat – podkreślił abp Henryk Hoser. W katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika trwają centralne uroczystości srebrnego jubileuszu diecezji warszawsko-praskiej, która powstała w roku 1992 w wyniku nowego podziału administracyjnego Kościoła w Polsce.

Liturgii przewodniczył metropolita warszawski Kazimierz Kardynał Nycza zaś homilię wygłosił ordynariusz abp Henryk Hoser. W uroczystościach biorą udział także kolejni pasterze diecezji, bp senior Kazimierz Romaniuk i abp Sławoj Leszek Głodź oraz inni biskupi z metropolii.

Abp Hoser podkreślił, że historycznym wydarzeniem było zwołanie i przeprowadzenie I Synodu Diecezji Warszawsko-Praskiej (1998 – 2000). Jej owocem są Statuty Diecezjalne jako swego rodzaju konstytucja nowej diecezji organizująca jej działanie i będąca punktem odniesienia podejmowanych decyzji, inicjatyw i postaw.

Nawiązał również do wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w tej katedrze i na cmentarzu Bitwy Warszawskiej w Radzyminie, w czasie której papież zostawił młodej diecezji swoisty testament. „Na nową diecezję warszawsko – praską Opatrzność Boża niejako nakłada dzisiaj obowiązek podtrzymania pamięci tego wielkiego wydarzenia w dziejach naszego narodu i całej Europy, jakie miało miejsce po wschodniej stronie Warszawy” – przypomniał abp Hoser słowa papieża.

Wymienił również kolejne dzieła w tym oddane do użytku w roku 2000 Wyższe Seminarium Duchowne na Tarchominie, Caritas diecezjalną, Poradnię Adopcyjną i Dom Samotnej Matki, Radio Praga, dzisiaj działające jako Radio Warszawa.

Wspomniał również o dynamicznej rozbudowie parafii. W ciągu tego czasu ich liczba wzrosła z 123 do 184, zaś liczba dekanatów z 14 do 21. Wybudowano ponadto 51 kościołów.

Przywołał również postać drugiego ordynariusza Abp Leszka Sławoja Głódźa podkreślając jego wkład w tworzenie diecezji, w tym jego udział w doprowadzeniu do beatyfikacji ks. Ignacego Kłopotowskiego, założyciela Sióstr Loretanek i proboszcza obecnej parafii katedralnej.

Podsumowując swoje dokonania podkreślił, że w ostatnich dziewięciu latach udało się zrealizować dzieła służące ewangelizacji. Wspomniał o domu Lipszyców w Ostrówku, gdzie św. Faustyna spędziła ostatni rok świeckiego życia. Obecnie Dom św. Faustyny, który przyciąga szczególną atmosferą duchową i charyzmatyczną, Międzyuczelniany Akademik Praski dla 130 studentów, który otwiera perspektywę formacji młodego pokolenia ludzi z wyższym wykształceniem, przyszłych elit naszego kraju.

Abp Hoser zwrócił uwagę, że diecezja wybudowała również siedzibę Seminarium Propedeutycznego w Urlach dla kleryków obydwu warszawskich diecezji, co jest przejawem konkretnej i owocnej współpracy z Archidiecezją Warszawską.

Wyraził radość z lawinowego wzrostu Kół Żywego Różańca, których jest już ponad 1900. Udało nam się tez przeprowadzenie Jerycha Różańcowego, peregrynacja figury Matki Bożej Loretańskiej, dwukrotne odbył się też Rekolekcje Stadionowe dla ok. 100 tys. wiernych i wreszcie powołaliśmy do istnienia telewizji internetowej SalveTV, co kończy budowę grupy medialnej diecezji – mówił abp Hoser.

Arcybiskup zwrócił również uwagę na znaczenie Diecezjalnego Duszpasterstwo Rodzin, które wprowadza nowy, oryginalny program, przez dwadzieścia la wypróbowany na misjach. – Jego hasłem jest: ewangelizacja intymności małżeńskiej, zaś program realizuje postulaty trzech kolejnych synodów poświęconych rodzinie, przez którą idzie przyszłość Kościoła i świata, jak mówił Jan Paweł II – powiedział biskup warszawsko-praski.

Podkreślił, że osiągnięcia 25-lecia są wynikiem działania wszystkich diecezjan: duszpasterzy, osób konsekrowanych, wolontariuszy, członków ruchów i wspólnot apostolskich, rodzin katolickich, dzieci, młodzieży i dorosłych. Zwrócił przy tym uwagę, na ogromny wkład ludzie chorych i cierpiących.

Abp Hoser podziękował również biskupom z metropolii za owocną współpracę, solidarność i ducha komunii.

Życzył, by czas jubileuszu stał się zobowiązaniem by następne dwadzieścia pięć lat były odpowiedzią na dzisiejsze wyznanie Jezusa i Zbawiciela: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją Boże”. On Nam towarzyszy, On nam posyła Ducha Świętego, byśmy zmartwychwstawali i by Słowo stawało się Ciałem – podsumował abp Hoser.

Liturgię poprzedziło spotkanie w auli kurialnej, podczas którego wręczono okolicznościowe medale i odznaczenia.