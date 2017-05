Abp Hoser: Miłość otwiera nasze oczy i nasze serca na drugiego człowieka

Miłość otwiera nasze oczy i nasze serca na drugiego człowieka – podkreślił abp Henryk Hoser podczas obchodów 25-lecia Caritas Diecezji warszawsko-Praskiej. Centralnym punktem jubileuszu była uroczysta Msza św. w bazylice katedralnej Świętego Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Zgromadziła ona liczne grono wolontariuszy którzy na co dzień angażują się w pomoc potrzebującym na terenie parafii i szkół.

W czasie liturgii abp Hoser podkreślił, że miłość caritas ukazuje prawdę o człowieku i Jego niezbywalnej godności. – Miłość otwiera nam oczy na drugiego – na jego życiowe uwikłania, uwarunkowania, zawody i nadzieje, na to że jest on osobą miłowaną przez Boga, która wraz z przyjściem na ten świat otrzyma również jakąś szczególna misję do spełnienia – zwrócił uwagę kaznodzieja. Przyznał, że wielu jest takich, którzy niebyli w stanie jej podjąć i wykonać ze względu na własne wybory jak i z powodu tego, że takimi uczynili ich inni ludzie. – Są oni dla nas ‘niemym krzykiem’, którego głos winien docierać do naszych serc pobudzając do wyjścia im naprzeciw tam gdzie się znajdują – powiedział abp Hoser.

Przestrzegł przed instrumentalnym podejściem do ubogich i potrzebujących. – Nie jesteśmy tylko dystrybutorami rzeczy materialnych ale jako osoby wchodzimy w relacje z drugim człowiekiem. I tak jak Bóg nigdy nie traktuje ludzi jako masy ale dostrzega każdego znając go po imieniu tak i my powinniśmy w ten sam sposób pochodzić do każdego, którego spotykamy – podkreślił bp warszawsko-praski. Jako przykład wskazał postać św. Brata Alberta, którego rok w tym czasie przeżywamy.

Zwrócił uwagę, że miłość uzdalnia człowieka do pochylenia się z szacunkiem nad drugim i zaakceptowania wejścia w jego nędzę – zarówno tą nędzą materialną związaną z utratą środków niezbędne do przeżycia jak również tą, której wyrazem jest bezdomność a więc zerwane relacji rodzinnych.

Abp Hoser podziękował również wszystkim duchownym i świeckim, którzy w ciągu ostatnich 25 lat angażowali się w działalność diecezjalnej Caritas.

Po liturgii odbył się koncert zespołu TGD.

W Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej pracuje etatowo 200 osób, w tym 10 w centrali i 190 w placówkach.

Wspiera ich 150 wolontariuszy związanych z Parafialnymi Zespołami Charytatywnymi, Szkolnymi Kołami Caritas oraz niektórymi placówkami.