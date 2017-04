Abp Hoser na świątecznym spotkaniu z ubogimi i samotnymi

Czyniąc dobro, wnosimy w życie innych radość Zmartwychwstania – podkreślił abp Henryk Hoser. Tradycyjnie w Wielką Sobotę przed południem biskup warszawsko-praski spotkał się z osobami samotnymi, ubogimi i bezdomnymi na świątecznym posiłku w prowadzonej przez diecezjalną Caritas jadłodajni św. Brata Alberta. – Poprzez takie spotkania w sposób szczególny chcemy pokazać tym ludziom, że są cenni, że ich życie ma wartość i że nie są zupełnie sami – powiedział dyrektor Diecezjalnej Caritas ks. Kamil Chojnacki.

Składając świąteczne życzenia, abp Hoser podkreślił, że Bóg nadaje sens ludzkiemu życiu. – Jezus Chrystus nazywany jest „Z Wysoka Wschodzącym Słońcem”. W Jego świetle zawsze możemy się ogrzać i nabrać sił do dalszego życia, nawet jeśli jest ono trudne i niesie za sobą wiele przeszkód – przekonywał duchowny. Podkreślił, że Bóg nigdy nikogo nie opuszcza. Niech zatem czas Świąt Paschalny będzie dla was niczym ciepły promień wiosennego słońca, które was oświeca i ogrzewa – powiedział hierarcha.

Zachęcił też do otwartości i wrażliwości na innych. Podkreślił, że ubóstwo materialne nie jest przeszkodą w dzieleniu się miłością. – Każdy z nas może zrobić coś dobrego dla drugiego. Jeżeli mamy czegoś więcej możemy się podzielić czy to będzie kromka chleba czy coś ciepłego do picia. Natomiast jeśli nie mamy nic w kieszeni możemy się zawsze za innych modlić – zwrócił uwagę abp Hoser. Podkreślił, że każde czynione dobro jest swego rodzaju Zmartwychwstawaniem do życia zarówno dla tego kto otrzymuje jak i dla tego, który coś ofiarowuje.

W świątecznym posiłku wzięło w tym roku udział ok. 60 osób. Dla wielu z nich była to jedna z nielicznych chwil kiedy mogli doświadczyć wspólnoty. – Święta to dla mnie bardzo trudny czas bo od kilkunastu lat żyje sam w kawalerce. Żona ode mnie odeszła znajdując sobie kogoś innego a za nią również dzieci. To boli ale nic nie mogę zrobić. Dlatego takie spotkania z innymi dają człowiekowi radość – wyznał 75-letni pan Mieczysław.

Podobnej samotności doświadcza pan Robert. – Jestem po dwóch operacja na kolana. Żona zostawiła mnie kilka lat temu a w ubiegłym roku zmarła moja mama. Codzienność nie jest łatwa ale dzięki tym trudnym doświadczeniom odkryłem Boga, co radykalnie zmieniło moje patrzenie na życie i ludzi. Wcześniej Jezus nie za bardzo mnie interesował. Tymczasem teraz codziennie się modlę i czytam Pismo Święte, zwłaszcza psalmy – dzielił się jeden z uczestników świątecznego śniadania.

Codziennie z jadłodajni korzysta ok. 1000 potrzebujących.

Z okazji Świąt Wielkanocnych Caritas Warszawsko-Praska rozdała w tym roku ponad 1500 paczek z żywnością i środkami chemicznymi.