Abp Hoser: niosąc innym pomoc, strażacy dają świadectwo patriotyzmu

W sytuacji trwającego w kraju głębokiego sporu politycznego naszym patriotycznym obowiązkiem jest angażowanie się w dzieło społecznego pojednania – oświadczył abp Henryk Hoser podczas centralnych uroczystości strażackich z udziałem Jednostek Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnej oraz Absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Liturgię odprawioną w katedrze warszawsko-praskiej poprzedziła procesja z relikwiami św. Floriana, która już tradycyjnie wyruszyła z jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ulicy Marcinkowskiego.

Nawiązując do najnowszego dokumentu Episkopatu Polski „Chrześcijański kształt patriotyzmu”, abp Hoser przypomniał, że miłość do Ojczyzny nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem. – Patriotyzm to troska o dobro wspólne. Dzięki takiej postawie kolejnych pokoleń rodaków pomimo wymazania naszego kraju z mapy Europy udało się nam wywalczyć niepodległość. Można więc powiedzieć, że patriotyzm uratował Polskę. Tymczasem owocem wynaturzenia nacjonalizmu był narodowy socjalizm hitlerowski czy internacjonalizm komunistyczny, który dokonywał się kosztem dobra innych – ostrzegł bp warszawsko-praski.

Zwrócił uwagę, że patriotyzm wyraża się również w służbie społeczeństwu. Jako wzór abp Hoser przywołał postawę strażaków, którzy z narażeniem własnego życia spieszą z pomocą najbardziej potrzebującym. – Cieszycie się w kraju największym uznaniem i szacunkiem, ponieważ nie jesteście koniunkturalni. Na wzór swojego patrona św. Floriana pozostajecie odporni na różne prądy współczesności będąc niezmiennie wierni ‘Odwiecznemu Dowódcy i Królowi ‘, którym jest Jezus Chrystus – powiedział kaznodzieja. Nazwał służbę strażacką wyrazem zdrowego polskiego patriotyzmu.

Nawiązując do aktualnej sytuacji politycznej w kraju, abp Hoser podkreślił, że wobec trwającego w Ojczyźnie głębokiego sporu, patriotycznym obowiązkiem jest angażowanie się w dzieło społecznego pojednania. – Posiadając te same korzenie nigdy nie powinniśmy być zarzewiem konfliktów czy ich podsycania. Naszym zadaniem jest szukać tego, co jest dobrem wspólnym – podkreślił bp warszawsko-praski.

Na zakończenie Mszy św. arcybiskup Henryk Hoser uhonorował gen. Romana Kaźmierczaka jubileuszowym medalem diecezji warszawsko-praskiej.

Liturgię poprzedziła procesja z relikwiami św. Floriana do bazyliki katedralnej diecezji warszawsko-praskiej. Tradycyjnie wyruszyła z jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ulicy Marcinkowskiego na Pradze.