Abp Hoser o ks. prof. Zdaniewiczu: odszedł człowiek, który budował samoświadomość katolików w Polsce

Odszedł człowiek, który przez prawie pół wieku budował samoświadomość katolików w naszym kraju – powiedział abp Henryk Hoser SAC, wspominając postać śp. ks. prof. dr hab. Witolda Zdaniewicza SAC, założyciela Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce. Pallotyn zmarł 14 października w wieku 89 lat po długiej i ciężkiej chorobie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 18 października o godz. 11.00 w Ołtarzewie.

Wspominając postać współbrata, abp Hoser powiedział, że ks. Zdaniewicz był człowiekiem niezwykle skromnym, konsekwentnym, którego cechowała rzetelna praca naukowa. – On nie znał emerytury. Mimo zaawansowanego wieku wciąż żył sprawami bieżącymi, promując różnego rodzaju inicjatywy związane z socjologią religii, których owoce były cenną wskazówką przy rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów związanych ze stanem religijności w naszym kraju – powiedział abp Hoser.

Przypomniał, że zmarły pallotyn był promotorem prowadzenie badań religijności i Kościoła. – Tworząc Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zainicjował systematyczne badania praktyk religijnych Polaków (tzw. dominicantes i communicantes). Były one prowadzone już w czasach komunistycznych, które nie były dla Kościoła łatwe, dając obraz dokonujących się przemian – powiedział duchowny.

Podkreślił, że aktywność naukowa i społeczna śp. ks. Zdaniewicza SAC była bardzo mocno wpisana w charyzmat Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. – Swoje zaangażowanie w dziedzinie socjologii religii traktował on jako odkrywanie prawdy o Kościele, jego dynamice, wzroście i różnego rodzaju przejawach życia, które umiał obiektywizować. Był tym samym niejako „kustoszem Kościoła” od strony instrumentu jakim jest socjologia religii – powiedział abp Hoser.

Nawiązując do swoich osobistych kontaktów ze zmarłym, wspominał, że jako dziesięciolatek służył do Mszy św. prymicyjnej śp. ks. Zdaniewicza. – Żaden z nas nie przypuszczał wówczas, że będzie nas łączył wspólny charyzmat. Jego życie było dla mnie w pracy misyjnej inspiracją i pewnego rodzaju drogowskazem ukazującym, jak w sposób harmonijny można łączyć kapłaństwo z zaangażowaniem społecznym – powiedział hierarcha. Przyznał, że łączyła go ze zmarłym współbratem głęboka więź synowsko-ojcowska. – Zawsze liczyłem się z jego zdaniem, zaś on szanował moje – wspomina abp Hoser.

Ks. Witold Zdaniewicz urodził się 11 grudnia 1928 r. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1952 w Ołtarzewie z rąk bp. Wacława Majewskiego. Był wieloletnim wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie oraz na UKSW. Za zasługi dla statystyki został odznaczony przez GUS i Ministerstwo Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej.