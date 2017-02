Abp Hoser o misji specjalnego wysłannika do Medjugorje: Kościół chce adekwatnie odpowiedzieć na potrzeby pielgrzymów

Abp Henryk Hoser został dziś mianowany specjalnym wysłannikiem papieża Franciszka do Medjugorje. Celem powierzonej mu misji jest dokładniejsze poznanie sytuacji duszpasterskiej w tamtym miejscy tak, by Kościół katolicki mógł lepiej wyjść naprzeciw potrzebom przybywających tam pielgrzymów. – W ciągu roku do Medjugorje w diecezji Mostar przybywa ok 2,5 mln pątników z różnych krajów, a co za tym idzie również o odmiennej wrażliwości religijnej i wychowanych w innej specyfice Kościoła lokalnego. Potrzeba więc, by prowadzone na miejscu duszpasterstwo pomagało tym ludziom w głębszym przeżywaniu ich wiary – powiedział w rozmowie z KAI abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji biskup warszawsko-praskiej.

Nową misję arcybiskup nazwał „specjalnym wyzwaniem”, ponieważ jak stwierdził, wymaga ono działania diagnostycznego w bardzo krótkim czasie. – Przed wszystkim będzie ona wymagała kontaktów z wieloma osobami, które mają wpływ na sytuację na miejscu bądź są świadkami pewnych zjawisk. Trzeba będzie również zorientować się w strukturze hierarchicznej opieki duszpasterskiej, poznać same mechanizmy koordynujące różne działania, jak też osobiści brać udział we Mszach św., czy tak licznych tam nabożeństwach, w czasie których będzie okazja przysłuchać się głoszonym kazaniom czy konferencjom – zwrócił uwagę abp Hoser. Dodał, że w związku z tym, iż pielgrzymi to osoby o różnych narodowościach, niezbędne będzie posługiwanie się różnymi językami, w tym zapewne angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Podkreślił, że wielu pątników przybywa do Medjugorje w jak najlepszych intencjach, podobnie jak do wielu innych miejsc pielgrzymkowych. – To są ludzie zgłodniali strawy duchowej w związku z tym wymaga to również bardzo inteligentnego apostolstwa. Inaczej np. odbierają przekaz Polacy, dla których adoracja Najświętszego Sakramentu czy spowiedź nie są żadnym wielkim wydarzeniem. Tymczasem dla osób pochodzących z innych krajów Europy Zachodniej, które ogromnie się zlaicyzowały, takie przeżycia są często zupełną nowością. Stąd też konieczne staje się właściwe ukazania chociażby życia sakramentalnego na drodze wiary – stwierdził abp Hoser.

Zwrócił uwagę, że misja specjalnego wysłannika papieża jest w pewnym sensie tożsama z funkcję „wizytatora apostolskiego”. Dotychczas, jak wspomniał – pełniłem tę rolę już trzykrotnie: w Beninie i w Togo gdzie wizytowałem wyższe seminaria duchowne oraz przez półtora roku w Rwandzie po ludobójstwie pod nieobecność tam nuncjusza apostolskiego. – Misja w Rwandzie była najtrudniejsza – podkreślił duchowny.

Wspominając natomiast dwa inne afrykańskie kraje powiedział, że był on tam ekspertem i współpracował z wyznaczonymi biskupami w tym z arcybiskupem diecezji Konakry a obecnie kard. Robertem Sarahem. – Dzięki tym doświadczeniom liczę, że uda mi się dość dobrze wypełnić nowe zadanie – wyraził nadzieję abp Hoser.

Podkreślił, że nowa misja jest dla niego dużym zaskoczenie. Liczy jednak, że dzięki łasce Bożej i modlitwie innych uda mu się ją owocnie zrealizować.

Misja wizytatora Stolicy Apostolskiej w Medjugorje ma zakończyć się wraz z początkiem lata. Jej zwieńczeniem będzie specjalny raport, w którym zostanie opisana obecna sytuacja oraz zaproponowane pewne nowe rozwiązania i perspektywy dalszego rozwoju tego miejsca pielgrzymkowego.